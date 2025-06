Karin Hils abre o coração sobre maturidade: 'Não preciso provar nada para ninguém'

Em entrevista à Revista CARAS, Karin Hils revela mais detalhes das transformações em sua vida pessoal e profissional ao longo de sua carreira

Em cartaz no musical Wicked, no palco do Teatro Renault, em São Paulo, Karin Hils (46) celebra seu retorno a uma peça musical da Broadway após 15 anos. Com mais de 20 anos de carreira artística, tendo começado a sua jornada como cantora no grupo Rouge em 2002, a atriz abre o coração ao falar sobre as mudanças em sua vida pessoal e profissional. Em entrevista à Revista CARAS, a artista reflete sobre a matudade ao longo de sua trajetória.

"A idade me trouxe a paz de saber quem eu sou. O tempo me ajudou a entender que não preciso provar nada para ninguém. Eu me tornei mais generosa comigo mesma, embora ainda seja uma pessoa muito crítica", explicou.

“Quando me olho no espelho, ao mesmo tempo que me assusto, tenho curiosidade em saber como é que eu vou estar no futuro. Isso é, claro, se eu estiver viva (...) A verdade é que se eu já tive crise por conta da minha idade, eu a esqueci. O tempo passa muito rápido", acrescentou.

Apesar disso, a atriz demonstrou uma preocupação genuína com sua saúde mental e física, especialmente diante dos desafios impostos por grandes produções como Wicked. A artista ainda dedica seu tempo para o uso constante de figurinos elaborados e pesados, que exigem resistência corporal e concentração redobrada em cena.

"O que eu percebo é que, hoje, eu tenho a necessidade de me preparar mais fisicamente para os meus 50 anos. Preciso fazer exercícios e cuidar do meu corpo, até porque a demanda de trabalho, principalmente no teatro musical, é grande (...) Eu sei que não preciso ser uma atleta, mas, por exemplo, hoje em dia eu sofro para carregar aquelas roupas pesadas da Madame Morrible", confessou.

