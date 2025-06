Karin Hils abre o coração sobre afastamento da música: 'Me desencontrei'

Em entrevista à Revista CARAS, Karin Hils, ex-participante do grupo Rouge, revelou mais detalhes de sua carreira na música ao longo dos últimos anos

Neste ano, Karin Hils (46) celebra seu retorno a uma peça após 15 anos como Madame Morrible, uma antagonista complexa no Wicked, no palco do Teatro Renault, em São Paulo. Apesar de estrear no musical, a atriz tem se dedicado a outras vertentes da dramaturgia. Em entrevista à Revista CARAS, a artista refletiu sobre sua relação com a música após ter seu último single lançado em 2021.

"Eu me desencontrei um pouco da música. Sou muito eclética e isso me confunde profissionalmente. Acho que vou precisar parar tudo e focar só nisso para entender qual caminho seguir artisticamente nessa área", explicou.

Conhecida nacionalmente por sua participação no grupo Rouge entre 2002 e 2006, a artista lançou uma série de projetos musicais após deixar a girl band formada inicialmente por Luciana Andrade, Aline Wirley, Li Martins e Fantine Thó.

Em 2020, Karin Hils estreou sua carreira solo na música com o lançamento de seu primeiro single, intitulado "Fogo". Nos anos seguintes, lançou outros projetos, como "Pra Você Ficar", "Nossa Lei", "Sente a Pressão" e "Alô".

TRAJETÓRIA NO TEATRO

"O teatro ainda enfrenta preconceitos, não no sentido pejorativo da palavra, mas no julgamento de que é algo caro, segmentado, distante. Iniciativas como a das sessões gratuitas às quintas, voltadas a ONGs, mudam isso. É lindo ver crianças pisando num teatro pela primeira vez, reagindo com uma pureza única", confessou.

"Quando assisti ao filme, pensei: ‘Quero fazer algo diferente’. E, ainda bem, tive espaço para dar essa minha própria leitura. Acho que trouxe o que eu tenho de mais forte: intensidade e doçura ao mesmo tempo. É excitante brincar com esse jogo", acrescentou. Além disso, a artista falou sobre sua rotina profissional, principalmente após sua estreia em Wicked. "Segunda e terça eu não estou no teatro, mas também trabalho, crio conteúdo, penso em novos projetos. Quando não estou trabalhando, eu estou pensando em trabalho. Minha mente é inquieta", disse. Continue lendo aqui!

