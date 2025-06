Karin Hils abre o coração ao falar sobre maternidade: 'Nunca quis ter filhos'

Em entrevista à Revista CARAS, Karin Hils revelou mais detalhes de como chegou à conclusão de que não gostaria de viver a maternidade

Com uma agenda profissional repleta de novos projetos, Karin Hils (46) segue em cartaz no musical Wicked, no palco do Teatro Renault, em São Paulo. A atriz, que iniciou sua carreira artística há mais de 20 anos como cantora no grupo Rouge em 2002, abre o coração ao falar sobre a maternidade. Em entrevista à Revista CARAS, a artista explica como chegou à conclusão de que não queria ter filhos.

"Eu me lembro que comecei a refletir sobre isso há um tempo, quando morava em uma rua que tinha várias concessionárias e uma loja de bebê. Eu me via muito mais olhando os carros do que os acessórios de bebê. Embora minha família me cobrasse, eu já dava sinais. Nunca quis ter filhos", confessou.

"Oportunidade para casar e engravidar tive várias, mas aí eu olhava para o possível pai e pensava: ‘Não quero esse pai para meu filho’. E também não quero criar sozinha. Então não, não penso mais nisso. Estou ótima assim", concluiu.

MATURIDADE

"A idade me trouxe a paz de saber quem eu sou. O tempo me ajudou a entender que não preciso provar nada para ninguém. Eu me tornei mais generosa comigo mesma, embora ainda seja uma pessoa muito crítica", explicou.

“Quando me olho no espelho, ao mesmo tempo que me assusto, tenho curiosidade em saber como é que eu vou estar no futuro. Isso é, claro, se eu estiver viva (...) A verdade é que se eu já tive crise por conta da minha idade, eu a esqueci. O tempo passa muito rápido", acrescentou. Apesar disso, a atriz demonstrou uma preocupação genuína com sua saúde mental e física, especialmente diante dos desafios impostos por grandes produções como Wicked. A artista ainda dedica seu tempo para o uso constante de figurinos elaborados e pesados, que exigem resistência corporal e concentração redobrada em cena. Continue lendo aqui!

