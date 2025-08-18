Juliana Silveira relembra: 'Na época eu devia ter alguma distorção de imagem'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Juliana Silveira confessa ao falar de pressão estética e revela sobre maturidade
Alguns personagens atravessam o tempo. Prova disso é que, 20 anos depois, Juliana Silveira (45) segue reunindo uma legião de fãs da novela Floribella. Os anos se passaram, as pipoquinhas, como ela chamava as crianças que acompanhavam a trama, cresceram e a atriz também amadureceu.
Hoje, com mais calma e experiência, ela curte o sucesso e diz estar mais bem resolvida ao viver esta nova fase do audiovisual. Em entrevista à Revista CARAS, a atriz abre a intimidade ao falar de maturidade e responde sobre pressão estética.
Por conta do tamanho sucesso de Floribella, Juliana Silveira relembra alguns cuidados com relação ao corpo: "Falaram que eu tinha que colocar silicone, fazer lipo, emagrecer. E eu já era magra", diz. Ela aponta qual era sua dieta no período: "Hoje, olho e até acho que sim, na época eu devia ter alguma distorção de imagem mesmo, porque eu não comia".
A atriz relembra que teve um período onde evitava ir à praia, pois se sentia insegura. Hoje, Juliana Silveira vive uma nova fase, mais segura consigo mesma. A artista revela como lida com a maturidade e avalia transformações para as novas gerações.
"Eu não malhava, não coloquei o silicone, mas de alguma forma estava dentro daquela estrutura e era afetada por ela. Foram coisas de que fui me libertando. Hoje em dia eu como. Quero malhar, ficar bem, mas o objetivo já é outro, é para ter uma menopausa melhor, uma qualidade de vida. Sei que a barriga já não é mais a mesma e que está tudo bem. Eu não ia para praia, tinha vergonha de tirar a canga e ir até o mar porque iriam ver minha celulite", diz.
"Agora, saio correndo, balançando a bunda, não estou nem aí! É uma liberdade que você vai encontrando e vejo que as meninas de hoje já têm, elas são mais bem resolvidas. A gente pode não estar cem por cento resolvida porque ser mulher é difícil, mas acho que essa geração já está bem melhor nesse sentido, já deu grandes passos", finaliza a atriz.
Leia também: Juliana Silveira é dona da própria história: 'Estou começando de novo'
Ver essa foto no Instagram
Descobertas pessoais
Caco Ciocler celebra 30 anos de carreira: 'Me sinto cada vez mais dono do meu trabalho'
Exclusivo
Astro em ascensão, Thomás Aquino fala sobre fama de galã: 'Quem não gosta de receber elogios?'
|Médico alerta para diagnóstico de Camila Pitanga: 'Mesmo sem sintomas clássicos suspeite'
|Oferta do dia: caixa de som JBL Xtreme 4 com 61% de desconto
|Médico explica o tipo de câncer que atingiu Fernanda Rodrigues e dá orientações
|Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo batizam a filha, Clara
|Lauana Prado chora ao relatar incidente em avião: ‘Entrei em estado de choque’
|Eva Huck marca presença no aniversário de Gardênia Cavalcanti
|Ary Mirelle, mulher de João Gomes, exibe o barrigão e brinca: '300 dias grávida'
|Emma Stone revela maior arrependimento no tapete vermelho. Veja a foto
|Sheron Menezzes lamenta a morte do irmão: 'Um pedaço de mim foi arrancado'
|Êta Mundo Melhor!: Candinho enfrenta Celso após descobrir mentira sobre Samir