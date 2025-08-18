Juliana Silveira relembra: 'Na época eu devia ter alguma distorção de imagem'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Juliana Silveira confessa ao falar de pressão estética e revela sobre maturidade

Alguns personagens atravessam o tempo. Prova disso é que, 20 anos depois, Juliana Silveira (45) segue reunindo uma legião de fãs da novela Floribella. Os anos se passaram, as pipoquinhas, como ela chamava as crianças que acompanhavam a trama, cresceram e a atriz também amadureceu.

Hoje, com mais calma e experiência, ela curte o sucesso e diz estar mais bem resolvida ao viver esta nova fase do audiovisual. Em entrevista à Revista CARAS, a atriz abre a intimidade ao falar de maturidade e responde sobre pressão estética.

Por conta do tamanho sucesso de Floribella, Juliana Silveira relembra alguns cuidados com relação ao corpo: "Falaram que eu tinha que colocar silicone, fazer lipo, emagrecer. E eu já era magra", diz. Ela aponta qual era sua dieta no período: "Hoje, olho e até acho que sim, na época eu devia ter alguma distorção de imagem mesmo, porque eu não comia".

Em outra fase

A atriz relembra que teve um período onde evitava ir à praia, pois se sentia insegura. Hoje, Juliana Silveira vive uma nova fase, mais segura consigo mesma. A artista revela como lida com a maturidade e avalia transformações para as novas gerações.

"Eu não malhava, não coloquei o silicone, mas de alguma forma estava dentro daquela estrutura e era afetada por ela. Foram coisas de que fui me libertando. Hoje em dia eu como. Quero malhar, ficar bem, mas o objetivo já é outro, é para ter uma menopausa melhor, uma qualidade de vida. Sei que a barriga já não é mais a mesma e que está tudo bem. Eu não ia para praia, tinha vergonha de tirar a canga e ir até o mar porque iriam ver minha celulite", diz.

"Agora, saio correndo, balançando a bunda, não estou nem aí! É uma liberdade que você vai encontrando e vejo que as meninas de hoje já têm, elas são mais bem resolvidas. A gente pode não estar cem por cento resolvida porque ser mulher é difícil, mas acho que essa geração já está bem melhor nesse sentido, já deu grandes passos", finaliza a atriz.

