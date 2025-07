Júlia Gomes revela sacrifícios da infância na TV: 'Amadureci mais rápido'

Estrela de Rensga Hits, a atriz Júlia Gomes reflete sobre amadurecimento na infância e esclarece relações com colegas de elenco do passado

A atriz e cantora Júlia Gomes (23) cresceu diante dos olhos do público. Conhecida desde a infância por papéis marcantes, como o sucesso em Chiquititas, do SBT, e mais recentemente na série Rensga Hits, do Globoplay, ela falou à revista CARAS sobre os desafios e aprendizados de uma vida sob os refletores.

“Eu perdi muitas festas de amigos de escola, praticamente todas as festas, porque na minha infância eu me dividia entre escola, teatro e TV. E o tempo é todo certinho, não sobrava hora para ir às festas", diz a jovem.

Apesar dos sacrifícios, Júlia reconhece o valor da experiência: “Mas eu aproveitei muito toda a experiência que o trabalho me proporcionou. Eu me divertia trabalhando e acredito que amadureci mais rapidamente por ter acumulado responsabilidades. As responsabilidades chegaram mais cedo e me fizeram amadurecer naturalmente. Eu precisei entender coisas de adulto, lidar com as críticas, com as frustrações.”

Laços duradouros da infância artística

A convivência com outros artistas mirins deixou marcas positivas e memórias afetivas que seguem vivas.

“São laços diferentes, porque a gente compartilhou uma fase muito específica e especial da vida. Mesmo que não fale todo dia, tem um carinho que fica. Quando a gente se reencontra, é como se o tempo não tivesse passado.”

Leia também: Júlia Gomes rompe com o passado infantil e revela nova fase: 'Não é leve, mas me fortaleceu'

Polêmica superada

Nos últimos meses, o nome de Júlia foi envolvido em uma suposta polêmica com colegas de elenco da época de Chiquititas. Mas ela garante que tudo já foi esclarecido.

“Já está tudo bem. Acontece que crescer junto também envolve crescer separado, com opiniões diferentes. Mas o carinho e a história que temos juntas são maiores que qualquer polêmica. Resolvemos como gente grande: com conversa e respeito.”

ACOMPANHE O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: