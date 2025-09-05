CARAS Brasil
  João Fontenele revela próximos passos na carreira após destaque em Guerreiros do Sol: 'Sempre sonhei'
Revista / ENTREVISTA

João Fontenele revela próximos passos na carreira após destaque em Guerreiros do Sol: 'Sempre sonhei'

Em entrevista à CARAS Brasil, João Fontenele revela frutos após sucesso da novela Guerreiros do Sol

Mariana Silva
por Mariana Silva
[email protected]

Publicado em 05/09/2025, às 11h00

Ator de Guerreiros do Sol abre o coração sobre conquistas - FOTO: Ian Castilho
Ator de Guerreiros do Sol abre o coração sobre conquistas - FOTO: Ian Castilho

Aos poucos, João Fontenele (31) vai se firmando entre os talentos mais promissores da nova geração de atores brasileiros. Cearense, apaixonado por contar histórias e conectado às suas raízes, ele conquistou o público com o intenso Arigó, em Guerreiros do Sol, série do Globoplay.

“O que mais me emociona é a confiança da Globo em realizar uma grande produção com a maior parte do elenco nordestino. Representatividade e oportunidade são conquistas que buscamos há muito tempo”, diz o ator.

Além de reforçar sua segurança em cena, a trama também abriu novas portas para João. “Após a estreia, recebi ótimos feedbacks, inclusive de pessoas com quem sempre sonhei em trabalhar e que antes não tinha acesso”, entrega ele, que curtiu dias de relax durante a Temporada de Inverno de CARAS, em Campos do Jordão. “Uma experiência que, além de entreter, me trouxe conhecimento e cultura”, conta.

Ainda este ano, João se prepara para o espetáculo Não Vamos Falar de Amor, um monólogo que mistura humor, drama e música. Já no audiovisual, seguem engatilhados projetos como a série Caminho de Volta e o telefilme Terra Natal.

Com a maturidade de quem enxerga longe, ele reflete sobre a profissão. “Atuar é estar sempre disponível para julgamentos. Aprendi a confiar mais em mim. Hoje, me sinto um ator muito mais corajoso e disposto a arriscar em cena”, avalia João, sem esconder seu grande sonho: conquistar estabilidade profissional. “Quero seguir fazendo o que tanto amo e ao que tanto me dedico, de forma digna”, entrega.

Mariana Silva

Mariana Silva é repórter da revista CARAS e da Contigo! Novelas. Formada em Jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e possui especialização em Comunicação Digital e Marketing pela FMU. Escreve sobre celebridades, TV e novelas e gastronomia.

João Fontenele

