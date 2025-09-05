João Fontenele revela próximos passos na carreira após destaque em Guerreiros do Sol: 'Sempre sonhei'

Em entrevista à CARAS Brasil, João Fontenele revela frutos após sucesso da novela Guerreiros do Sol

Aos poucos, João Fontenele (31) vai se firmando entre os talentos mais promissores da nova geração de atores brasileiros. Cearense, apaixonado por contar histórias e conectado às suas raízes, ele conquistou o público com o intenso Arigó, em Guerreiros do Sol, série do Globoplay.

“O que mais me emociona é a confiança da Globo em realizar uma grande produção com a maior parte do elenco nordestino. Representatividade e oportunidade são conquistas que buscamos há muito tempo”, diz o ator.

Além de reforçar sua segurança em cena, a trama também abriu novas portas para João. “Após a estreia, recebi ótimos feedbacks, inclusive de pessoas com quem sempre sonhei em trabalhar e que antes não tinha acesso”, entrega ele, que curtiu dias de relax durante a Temporada de Inverno de CARAS, em Campos do Jordão. “Uma experiência que, além de entreter, me trouxe conhecimento e cultura”, conta.

Ainda este ano, João se prepara para o espetáculo Não Vamos Falar de Amor, um monólogo que mistura humor, drama e música. Já no audiovisual, seguem engatilhados projetos como a série Caminho de Volta e o telefilme Terra Natal.

Com a maturidade de quem enxerga longe, ele reflete sobre a profissão. “Atuar é estar sempre disponível para julgamentos. Aprendi a confiar mais em mim. Hoje, me sinto um ator muito mais corajoso e disposto a arriscar em cena”, avalia João, sem esconder seu grande sonho: conquistar estabilidade profissional. “Quero seguir fazendo o que tanto amo e ao que tanto me dedico, de forma digna”, entrega.