Jessika Alves trilha jornada longe da zona de conforto: 'Eu quero me reinventar'

Jessika Alves é protagonista da primeira novela vertical brasileira; em entrevista à Revista CARAS, ela celebra fenômeno e mudanças na arte

Em meio ao frio aconchegante e às paisagens charmosas de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, no interior de São Paulo, Jessika Alves (34) aproveitou para recarregar as energias após

uma intensa maratona profissional.

“Foi bom demais. O que eu mais gostei foram as experiências integradas com a natureza”, relembra ela, protagonista de A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário, primeira novela brasileira em formato vertical lançada na plataforma global ReelShort.

“Estou animada com os caminhos que estão se abrindo. Eu quero me reinventar.”

Fenômeno da nova geração do audiovisual, a trama ultrapassou os 350 milhões de views com apenas dois meses de estreia. “É algo surreal. A gente trabalha com dedicação e sempre torcendo para que o público se conecte com a história, mas ver esse nível de alcance, tão rápido, é gratificante. Estou feliz demais com esse retorno e com o carinho das pessoas”, conta.

– Após fazer várias tramas para a TV, seu último trabalho foi gravado em formato vertical. Muda o processo de atuação?

– O formato vertical pede uma outra dinâmica de enquadramento, marcações e até de ritmo. Precisei aprender coisas novas sobre a relação com a câmera e me adaptar para esse novo formato. Para mim, que vim da televisão, foi um desafio, mas adoro quando o trabalho me tira do automático.

– Você imaginava que teria toda essa repercussão?

– Sabia que era um projeto diferente e que tinha potencial, mas ninguém esperava essa proporção. A reação do público foi imediata, nunca vi isso. Por ser o primeiro projeto brasileiro, não tínhamos referência de como o público reagiria, fizemos uma aposta e entramos de cabeça. Foi surpreendente para todo mundo.

– Qual o maior desafio da Nathalia, sua personagem?

– Eu tive pouco tempo para me preparar. Acho que o maior desafio foi entregar o máximo de verdade possível dentro do ritmo acelerado da trama para a internet.

“Me orgulho da minha constância e de como fui construindo meu espaço.”

– Antes, você fez Reis, na Record TV. Como foi essa transição para um projeto tão diferente?

– Foi um bom contraste. Tanto no ritmo em cena quanto no tempo em que os personagens viviam. Por se tratar de uma novela de época tinha outra fisicalidade, jeito de falar, tudo era diferente. A Vida Secreta tem uma linguagem muito mais ágil e contemporânea. Fazer essa transição foi um exercício de versatilidade, mas eu adoro fazer personagens que são mais contemporâneos.

– Ao longo de seus 16 anos de carreira, do que mais se orgulha e o que mudou no seu olhar sobre a profissão?

– Me orgulho da minha constância e da forma como fui construindo meu espaço com calma, entregando o meu melhor em cada trabalho. Eu vivo há 16 anos fazendo o que eu amo! E isso é um privilégio. Com a maturidade, hoje, aprendi a confiar mais, me cobrar menos e a curtir cada fase do processo. Eu fui crescendo como atriz e a cada novo personagem eu sinto que tenho mais ferramentas e bagagem para ir cada vez mais fundo nos meus trabalhos. A profissão do ator não tem uma linha de chegada, e enxergá-la como caminhada e não como corrida muda tudo.

– Além da atuação, você também tem se lançado como empreendedora com o Formiga’s Kitchen. Como surgiu a ideia?

– Eu sou a formiga, eu amo chocolate! O Formiga’s Kitchen nasceu do meu hobby por fazer doces e da vontade de criar algo meu. Hoje é uma extensão da minha criatividade em outra forma. E acredito que também seja uma maneira de curar a minha relação com a comida, que já foi muito ruim pela pressão estética que sofri na adolescência, e agora ela significa levar com o Formiga’s carinho e felicidade à mesa de quem consome os nossos brownies.

“Aprendi a confiar mais, me cobrar menos e curtir cada fase do processo.”

– De certa forma, tem sido uma nova carreira?

– É um espaço em que eu posso experimentar outros lados meus. Tem dado muito certo e tenho a intenção de expandir ainda mais a marca. Meu noivo é empreendedor e me incentivou muito no início. Porque eu não preciso ser apenas uma coisa, não quero ser definida como isso ou aquilo, quero experimentar várias versões de mim, várias fases, tanto como atriz quanto na vida, trabalhando com coisas em que eu acredito.

– Por falar em incentivo, você e o Ibraim estão juntos há oito anos. Qual o segredo para manter a parceria e a cumplicidade?

– Com muito diálogo, companheirismo real e bom humor. A gente se apoia de verdade, respeita o tempo um do outro e sabe a hora de dar espaço. Acho que um relacionamento é feito de escolhas, você escolhe amar e permanecer mesmo quando as coisas parecem mais difíceis. E mesmo que a gente trabalhe muito, o tempo de qualidade, para mim, não é algo negociável. Eu gosto de falar que o amor mora nos detalhes, no pequeno, na rotina, coisas que muitos não valorizam, mas é onde ele cresce.

“Não preciso ser apenas uma. Quero experimentar várias versões de mim.”

– E sobre aumentar a família, já fazem planos?

– A vontade sempre existiu, mas a gente tenta não colocar uma pressão sobre isso. Hoje, nós já pensamos e conversamos mais sobre o tema, pois essa ideia está mais perto do que longe.

– Você falou sobre pressão. Sente que há cobrança em relação à maternidade?

– Sim. Social e, às vezes, até mesmo interna. Mas cada mulher tem seu tempo, sua história, e não existe tempo certo e universal. Quando eu fizer a minha escolha, quem vai arcar com todas as consequências, boas e ruins, sou eu. Então, a única pessoa com quem eu divido isso e me preocupo em relação à opinião é o Ibraim. Nós dois e Deus que vamos decidir quando.

– Quais são seus próximos passos profissionais?

– Ainda é cedo para contar. O que posso dizer é que estou animada com os caminhos que estão se abrindo. Quero seguir explorando linguagens novas, personagens cada vez mais desafiadoras e continuar me reinventando.

