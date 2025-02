Jacqueline Sato abre o coração e fala sobre desejo de ser mãe: 'Tema que vem à tona'

Jacqueline Sato vive sua melhor fase; em entrevista à Revista CARAS, a atriz fala sobre as transformações na carreira e revela se deseja ser mãe

Focada no presente e em si mesma, Jacqueline Sato (36) vive o momento mais pleno de sua vida. De volta às novelas em Volta por Cima, trama das 7, da Globo, a atriz comemora a oportunidade de interpretar a jovem Yuki. E quando o assunto é vida pessoal, ela também se sente realizada. Em entrevista à Revista CARAS, ela abre o coração ao falar sobre desejo de ser mãe.

A atriz celebra as conquistas na carreira profissional e abraça as transformações em seu atual momento de vida “Estou mais conectada comigo mesma e mais confiante em todos os sentidos", afirma ela. A maternidade, aliás, é um dos planos que Jacqueline Sato possui para o futuro, embora confessa que ainda não tenha pressa para realizá-lo.

“Esse é um tema que vem à tona depois dos 30. Já pensei em ser mãe em alguns momentos e em outros não. Se for para acontecer, será futuramente. Por enquanto, estou focada na carreira e nos meus projetos. Mas já estou me organizando para ter essa opção no futuro”, declara.

Jacqueline Sato reforça que não cede às cobranças externas e segue focada em seus projetos.“Compreendo que para muita gente é difícil entender que a vida pode ser plena e feliz com ou sem filhos”, pontua.

Com os pés na natureza, seu refúgio favorito para meditar, se reconectar e até mesmo praticar exercícios, Jacqueline reconhece os aprendizados e ensinamentos que guiam sua trajetória. “Com o tempo, passei a confiar cada vez mais no fluxo e percebi que muita coisa dá errado para que outras deem certo. Fora isso, estou sempre na posição de eterna aprendiz, aberta ao novo. Sou grata pela vida. Tudo na vida começa primeiro dentro da gente para depois, talvez, acontecer no externo, seja uma ideia, um sonho, uma mudança de comportamento”, analisa ela.

Jacqueline iniciou carreira na TV no final dos anos 1990, apresentando o programa Sessão Super Heróis, da CNT. E, de lá pra cá, não parou mais! Ela coleciona uma série de trabalhos no cinema, no teatro e na televisão e, como disse, também abraça a produção e a criação de conteúdo.

