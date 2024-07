Isamara Batista se define como 'caipira nata' e celebra mulheres no agro

Em entrevista à Revista CARAS, a pecuarista mineira Isamara Batista conta detalhes de sua rotina no campo e nos estudos de Medicina Veterinária

Nascida e criada na cidade de Piumhi, Minas Gerais, Isamara Batista (33) sempre teve uma conexão profunda com a vida rural. Hoje, ao lado do marido, Paulo César, ela cuida de seis propriedades na cidade, todas dedicadas à criação, recria e engorda de gado nelore.

"Costumo dizer que sou uma caipira nata e tenho muito orgulho disso", afirma ela. Apesar de a pecuária ser tradicionalmente dominada por homens, Isamara nunca deixou o preconceito atrapalhar seu caminho. "A melhor maneira de mudar esse cenário é mostrar nossa capacidade. Nós, mulheres, estamos provando a cada dia que podemos estar onde quisermos", afirma.

Ela destaca que, no início, os ajudantes estranhavam uma mulher no curral, mas, com o tempo, sua competência ganhou respeito e admiração. "Admiro muito as mulheres 'rasgadeiras' do agro", declara.

Em constante evolução, ela ainda cursa Medicina Veterinária e espera aprimorar ainda suas habilidades no manejo dos animais. "A prática eu já tenho, mas senti a necessidade de buscar mais conhecimento. Meu amor pelos animais me levou a isso", explica ela.

