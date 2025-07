Isabela Souza amplia seus horizontes dentro das artes: 'Estou amando cada oportunidade!'

No ar como Pilar em A Caverna Encantada, do SBT, Isabela Souza inspira jovens talentos e celebra novas fases na arte, moda e beleza à CARAS

Ela se tornou uma estrela no universo infantil ao protagonizar a série Bia, do Disney Channel. Mineira, apaixonada por moda, beleza e autocuidado, a atriz Isabela Souza (27) descobriu que desejava trabalhar com arte ainda na infância, quando dizia aos pais que queria ser modelo. Com o apoio da família, ela entrou para o teatro e encontrou a sua paixão. “Foi neste momento que tudo começou a se transformar de verdade em uma profissão”, conta.

Sucesso com o público infantil e na música

Sucesso entre as crianças e voz de canções que alcançaram milhões de streams nas plataformas de áudio, ela afirma ter realizado um sonho ao trabalhar para a Disney. “Além de ter sido uma grande escola profissional, me trouxe visibilidade e oportunidades incríveis. É emocionante”, diz. Hoje, Isabela interpreta a professora Pilar na novelaA Caverna Encantada, do SBT, e consegue transitar com maestria pelo elenco infantil da trama.

“Trabalhar com crianças é sempre muito especial. Elas trazem uma energia leve, divertida e uma espontaneidade que me inspira todos os dias. Lembro muito da minha fase sonhadora, de quando tudo era novidade e cada passo era uma descoberta. É lindo poder fazer parte desse momento na vida delas”, afirma a artista.

Moda, beleza e novos projetos pela frente

No entanto, engana-se quem acredita que Isabela foca seu currículo apenas em produções infantis. A estrela também é engajada em diferentes frentes e paixões. “Eu sou apaixonada por moda, beleza e autocuidado. Desde pequena eu adorava montar looks, fazer fotos e acompanhar tendências. Hoje, poder trabalhar com isso de maneira mais profissional tem sido uma grande realização”, comemora.

Com a carreira caminhando a passos largos, Isabela se tornou inspiração para jovens que querem atuar na TV e avisa que o foco e a determinação são essenciais nessa jornada. “Cada passo foi fruto de muito esforço, estudo, dedicação e amor pelo que faço. Poder inspirar outras pessoas é uma grande responsabilidade, mas também uma alegria. Sempre busquei crescer com cada experiência e ver esse reconhecimento me dá ainda mais vontade de continuar, aprender e evoluir”, avalia ela, cheia de planos para o futuro.

“Quero seguir trabalhando com moda, beleza, além, é claro, com a atuação — que são as minhas grandes paixões. Também tenho me dedicado bastante a projetos ligados a esses outros universos e estou amando cada oportunidade. Além disso, estou muito feliz com meu trabalho na televisão e no SBT, onde tenho crescido de forma linda. Tenho muitos sonhos e estou ansiosa pelas possibilidades

que estão por vir!”, adianta ela.

Leia também: Isabela Souza revela que sempre sonhou em se casar: ‘A vida ganha contornos’

ACOMPANHE O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: