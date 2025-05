Isaac Amendoim celebra estreia na Globo após sucesso como Chico Bento: 'Estou bem animado'

Em entrevista à Revista CARAS, Isaac Amendoim fala sobre o sucesso de sua participação em Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa e sua na estreia na Globo

Com os pés no chão e o coração na roça. É assim que Isaac Amendoim (11) encara sua nova rotina após conquistar o Brasil interpretando o caipirinha mais querido dos quadrinhos no filme Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa, live-action do universo de Mauricio de Sousa (89), lançado em janeiro de 2025. "Eu e o Chico somos parecidos demais. Ele gosta da roça, mora no interior, gosta da natureza, tem os bichinhos dele... e eu também", conta ele, que lembra com carinho de quando soube que viveria o personagem. "Me chamaram no escritório do Maurício e me deram a notícia. Fiquei feliz demais! Minha mãe também ficou emocionada, porque ela sempre foi fã dos gibis. É incrível saber que alguém da roça chegou ao cinema", relembra. Nascido e criado na cidade de Cana Verde, no interior de Minas Gerais, antes mesmo de estrear nas telonas, Isaac já era um verdadeiro fenômeno. Escolhido pelo próprio cartunista entre outras 3 mil crianças, ele brilhava nas redes sociais, ao mostrar a simplicidade da vida no campo. "Foi uma honra poder participar do universo de Mauricio de Sousa, principalmente interpretando um personagem tão querido como o Chico Bento! Estrear nos cinemas foi algo que jamais imaginei. Uma experiência diferente", entrega o garoto, que, hoje, soma mais de 4 milhões de seguidores no Instagram. "Depois do lançamento do filme, tem muita gente que pede para tirar foto comigo.Tenho recebido esse reconhecimento com muito carinho", diz ele, emocionado.

Descoberto pelo influenciador e humorista Gustavo Tubarão (25) — que também é de Cana Verde —, em 2021, Isaac evoluiu sob o olhar de seus seguidores. A transição da internet para o cinema, inclusive, foi desafiadora. "No cinema, tem a questão dos cortes, das técnicas e da ajuda do diretor. Foi um processo muito divertido, a gente trabalhava brincando", relembra. Mesmo lidando com a responsabilidade de interpretar um protagonista, Isaac levou tudo com leveza. "Eu vivia feliz demais da conta. A única coisa que me preocupava era saber se eu conseguia chorar quando fosse preciso", revela, aos risos. “Me ajudou pensar que aquele seria o meu último dia no set”, completa.

Embora tenha aliado seu sotaque e estilo caipira a um personagem semelhante, ele nunca havia pensado ou desejado ser ator. "Sempre gostei de gravar meus vídeos em casa, mas nunca imaginei isso como profissão. Depois do filme, decidi que é isso que quero para a minha vida", garante. Isaac recebe

o apoio incondicional dos pais, Marcia Érica e Adriano Duarte. "Eles me ajudam nos vídeos, e o apoio deles foi fundamental para eu conseguir conciliar os estudos e o trabalho como ator", diz.

Com talento e espontaneidade ímpar, Isaac já tem planos para o futuro na carreira e estará na novela Êta Mundo Melhor!, prevista para estrear no horário das 6, na Globo, a partir de junho. Ele interpretará Cândido, filho de Candinho, personagem de Sergio Guizé (44), e Filó, vivida por Débora Nascimento (39). A trama é a continuação da novela Êta Mundo Bom, exibida pela emissora em 2016. "Estou bem animado! A melhor parte de ser ator é conhecer pessoas novas e viver coisas diferentes", avalia ele. Para encarar o novo desafio profissional, o pequeno ator se mudou para o Rio de Janeiro, onde acontecem as gravações. Embora grandiosa, a mudança foi bem recebida por ele e por seus familiares, que também precisaram readaptar o dia a dia. Por enquanto, apenas a mãe do ator está com ele no Rio. "Estou amando a cidade e a praia, mas sinto falta das minhas irmãs, do meu pai, dos meus amigos e dos meus bichinhos", entrega Isaac. Embora a fama tenha chegado de forma repentina e despretensiosa, assim como os novos compromissos profissionais, ele garante que continua vivendo como qualquer garoto de sua idade. "Eu gosto muito de jogar videogame, jogar bola e brincar com os bichos lá de casa. Como agora estou morando no Rio, tenho gostado muito de ir à praia também", detalha Isaac, que segue com a mesma autenticidade que o tornou famoso.

