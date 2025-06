Isaac Amendoim abre o jogo sobre bastidores de filme: 'Me preocupava'

Isaac Amendoim é Chico Bento no filme 'Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa'; em entrevista à Revista CARAS, o ator fala sobre carreira

Com os pés no chão e o coração na roça. É assim que Isaac Amendoim (12) encara sua nova rotina após conquistar o Brasil interpretando o caipirinha mais querido dos quadrinhos no filme Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa, live-action do universo de Mauricio de Sousa (89), lançado em janeiro de 2025. Em entrevista à Revista CARAS, o ator fala sobre carreira e confessa dificuldade no cinema: "Me preocupava".

Nascido e criado na cidade de Cana Verde, no interior de Minas Gerais, antes mesmo de estrear nas telonas, Isaac já era um verdadeiro fenômeno. Descoberto pelo influenciador e humorista Gustavo Tubarão (25) — que também é de Cana Verde —, em 2021, Isaac evoluiu sob o olhar de seus seguidores, onde conta com mais de 4 milhões de seguidores. A transição da internet para o cinema, inclusive, foi desafiadora.

Mesmo lidando com a responsabilidade de interpretar um protagonista, Isaac relembra que a experiência cheia de leveza, porém confessa que sua única dificuldade era precisar chorar nas cenas dramáticas.

"Eu vivia feliz demais da conta. A única coisa que me preocupava era saber se eu conseguia chorar quando fosse preciso", revela, aos risos. “Me ajudou pensar que aquele seria o meu último dia no set”, confessa o ator.

Com talento e espontaneidade ímpar, Isaac já tem planos para o futuro na carreira e estará na novela Êta Mundo Melhor!, prevista para estrear no horário das 6, na Globo, a partir de junho. Isaac fala da expectativa: "Estou bem animado! A melhor parte de ser ator é conhecer pessoas novas e viver coisas diferentes", finaliza o ator.

