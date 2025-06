Ingrid Gaigher, de Vale Tudo, declara: 'Novela poderia ser mais valorizada'

Em entrevista à Revista CARAS, Ingrid Gaigher fala sobre a trama de sua personagem em 'Vale Tudo' e reflete ao falar de carreira

As novelas ainda são o produto de mídia mais consumido no Brasil, com números de audiência superiores às principais apostas da TV americana. O impacto das tramas que conquistam gerações há décadas, porém, pode ser medido para além do ibope.

A atriz Ingrid Gaigher (33) é a prova disso. Brilhando como a Lucimar, de Vale Tudo, seu primeiro folhetim, ela viu a personagem conquistar um feito impressionante. Durante uma cena na qual Lucimar buscava informações sobre como ter acesso à pensão alimentícia para o filho, o aplicativo oficial da Defensoria Pública do Rio de Janeiro registrou um aumento de 300% nos acessos.

“O poder da novela no nosso País é o poder da arte, da identificação, da narrativa! E dar cara e voz a Lucimar representando essa missão é uma honra! São três maracanãs lotados de mulheres em uma hora se inspirando na história da personagem, que é a história delas”, celebrou a atriz.

Formada em balé clássico, Ingrid é uma artista completa, que ainda canta e atua. Ela também escreve, compõe e é responsável pela direção de um filme! Se existe algo que a estrela não saiba fazer, ainda não descobrimos, mas ela reconhece o talento do Brasil para a cultura.

“É lindo ver que nosso País produz em larga escala uma arte de qualidade, é referência no mundo e, ainda assim, influencia de maneira positiva o público”, comemora sobre seu grande mo mento na telinha.

– Já percebeu como atuar em novela pela primeira vez mudou sua história? A Lucimar vira assunto nas redes e diverte o público. Como está sendo essa repercussão do personagem para você?

– Me impressiona a rapidez com que a novela atinge uma quantidade enorme de pessoas! Adoro acompanhar como o público nas redes sociais movimenta com humor as próprias opiniões sobre a trama, sobre a Lucimar... me divirto junto! Fazer novela neste novo momento é entender que o sucesso e o retorno está atrelado às redes. Então, fico feliz com o retorno. Fazer parte de uma novela é ocupar um espaço fundamental da cultura do nosso País. A novela poderia ser mais valorizada como expressão de arte inclusive. A arte transforma e comunica, essa é a sua função e a novela tem muito sucesso nisso pelo que tenho vivenciado.

– Como construiu a Lucimar? Assistiu à trama original?

– Construí a Lucimar conversando com muitas mães para captar esse sentimento tão profundo e complexo que quem é mãe sente. Existe um amor imenso que é atravessado por culpa por não ser suficiente, por trabalhar demais, cansaço... Mas, ao mesmo tempo, esses sentimentos se cruzam com alegria por compartilhar o tempo que for com esse filho. Realmente, foi um estudo que me ensinou muito, junto com filmes a que assisti sobre maternidade, conversei com diaristas, estudei sobre essa realidade... Foram muitas referências para chegar ao tom da Lucimar.

– Como lida com o peso da responsabilidade de atuar em um remake de uma trama tão impactante na dramaturgia?

– Num primeiro momento, entendi que seria uma grande missão, tanto pela repercussão quanto pela expectativa criada por nós, que estávamos trabalhando no projeto, quanto do público. Senti que seria uma responsabilidade diferente de tudo o que vivi até então. E de fato é! Agora, estou me divertindo mais e conciliando essa responsabilidade com mais naturalidade! É lindo ver que nosso País produz em larga escala uma arte de tão boa qualidade, que se torna referência no mundo e, ainda assim, influencia de maneira positiva nosso público.

– A personagem aborda um tema que está mais em alta do que nunca: a maternidade solo e as dificuldades que as mães enfrentam com a falta de paga mento da pensão por parte dos pais. Qual a importância de abordar esses assuntos?

– A importância de abordar temas que precisam de visibilidade é, de fato, contornar a necessidade real da população e, assim, responsabilizar nossos representantes no governo, os personagens de poder no País e a sociedade para que haja soluções, melhorias. Para que a discussão gere empatia e resolução, afinal é uma questão coletiva. Quando um assunto que ganha visibilidade rapidamente tem retorno em grande proporção da população é sinal de que algo realmente precisa ser executado por parte de quem tem o dever e o poder de movimentar soluções.

– Como se deu seu início no universo das artes?

– Comecei a estudar balé clássico aos 7 anos de idade, dancei até meus 18 anos e, depois, fui para outras linguagens artísticas. Aos 19, ingressei na minha formação em Artes Cênicas na CAL (Casa das Artes de Laranjeiras), onde descobri também que cantava nas aulas de Teatro Musical que fiz por lá. A partir disso, comecei a trabalhar com musicais e peças de teatro, e o audiovisual chegou alguns anos depois.

– Você também tem trabalhos realizados por trás das câmeras. Conta um pouco mais sobre como esse seu outro universo da sua personalidade artística te realiza.

– Eu gosto bastante de toda a cadeia de criação, direção, escrita, composição... Durante a minha formação em Artes Cênicas, nós tínhamos que exercitar a escrita para adaptar cenas de filmes ou, inclusive, criar nossas próprias narrativas. Lá, entendi que gosto muito de me expressar escrevendo. E foi assim que estreei meu espetáculo musical Canções para Matrimônio, Vol. 1, lancei duas músicas que estão nas plataformas digitais e circulei por festivais pelo mundo com meu filme de curta-metragem, o Tiranossauro. Nessa produção, dirigi e atuei. Tenho muito orgulho da minha empreitada independente e autoral, é onde sinto que consigo expressar tudo em que acredito.

Leia mais em: Ingrid Gaigher, de Vale Tudo, revela conselho de Maria Gladys: 'Uma coisa interessante'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: