Influenciadora Camila Santos usa voz para reverberar o bem: 'Acredito de verdade'

Na Ilha de CARAS by Gav Resorts, Camila Santos amplia sua visão ambiental fala sobre o alcance das redes sociais em entrevista

A palavra tem poder e Camila Santos (30) sabe disso. A influenciadora passou a virada do ano em Angra dos Reis e gostou tanto do lugar que estava ansiosa para voltar. Poucos meses depois, lá estava ela novamente no paraíso praiano, só que agora, na Ilha de CARAS by Gav Resorts. Durante a estadia, a paulistana participou de experiências enriquecedoras e planeja usar ainda mais sua voz na internet para fazer o bem.

Como foi sua experiência na Ilha de CARAS?

Foi uma experiência única! Foi muito legal, porque eu venho de São Paulo, um lugar que a gente não para, é muita movimentação. Vir para uma ilha já é relaxante e com todas as atividades que CARAS preparou fica mais especial. Todas as palestras, a aula de yoga, a gente poder entrar no mar, aproveitar o jet ski, além de conhecer pessoas incríveis, do bem. E eu amo praia, amo estar nesse lugar, amo o Rio. Para mim, estar aqui em Angra dos Reis de novo é um presente de vida.

Você falou das palestras, teve um bate-papo com o pessoal do Greenpeace, da SOS Mata Atlântica, Projeto Marulho. Você se engaja nessas pautas?

A minha família se engaja. A gente separa o lixo direitinho, lava potinho de iogurte, para deixar mais fácil para a reciclagem, mas é diferente, né? Porque nessas palestras eles abrangem mais, são mais informações e isso aumentou a forma de ver as coisas. Agora, com mais conhecimento, aumenta a nossa responsabilidade. Inclusive, eu vou fechar uma parceria com o Greenpeace para poder ajudar mesmo, produzir conteúdo como voluntária, porque é algo que eu acredito de verdade.

É uma maneira de usar seu poder de influência...

É isso, porque é muito legal falar sobre beleza, lifestyle, só que existem temas que precisam da nossa atenção. E como uma voz, acredito que a gente tem que levar isso adiante, para que mais pessoas saibam essas informações. Foram passadas informações na Ilha que eu não tinha noção. E se eu não tenho noção, sei que muita gente também não tem. O Greenpeace falou que 55% da população brasileira fala sobre sustentabilidade. E aí eu parei pra pensar que eu não estou nesses 55%. Ainda há 45% que precisa ser alcançado.

Legal você ter essa consciência de usar sua voz para o bem, para ajudar o mundo...

Eu acho que a gente precisa fazer a nossa voz ser ouvida para as causas importantes e são muitas causas diferentes, então a gente precisa entender o que mexe com nosso coração e falar sobre isso. Eu acredito que o meio ambiente faz parte disso, porque em todo momento a gente está no meio ambiente, está falando sobre sustentabilidade, está jogando papel fora, está consumindo, porque os produtos que a gente compra tem embalagens e é importante ver o que é reciclado, o que não é.

Você fala de beleza, de autocuidado e empodera muita gente. Como se sente ao saber que influencia a autoestima de outras mulheres?

É muito especial e, às vezes, a gente não tem noção do nosso alcance. Recebo mensagens que me

emocionam! Tem pessoas que param de fazer progressiva por causa dos meus vídeos. Isso mexe com a autoestima, porque a gente acaba sofrendo muito bullying, pressão e, às vezes, até dentro da família. A pessoa falar que eu fui uma inspiração, que ela hoje se acha bonita com o cabelo que tem, que se aceita do jeito que é por causa dos meus vídeos não tem preço!

