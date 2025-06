Gardênia Cavalcanti reflete sobre novo projeto: 'Ninguém imagina a história que tem por trás de mim'

Em entrevista à Revista CARAS, Gardênia Cavalcanti expôs detalhes de sua trajetória como jornalista e empresária, além do lançamento de um novo projeto

Abordo de helicóptero, a apresentadora Gardênia Cavalcanti pousou na Ilha de CARAS para curtir uma tarde recheada de trocas de conhecimento com mulheres do mundo do agro. Pode não parecer, mas ela também transita nesse universo. Neta de fazendeiro, ela nasceu no sertão de Alagoas e, após tragédias familiares, perdeu tudo e teve que dar a volta por cima. Hoje, além de ser apresentadora do programa Vem com a Gente, da Band Rio, ela é colunista de um jornal e empresária.

"A gente tem fazenda, estamos no meio da criação de cavalos, mas a gente também está no agro e é muito importante a CARAS estar se voltando para esse mercado, que é extremamente forte. O que me deixa feliz é que são mulheres maravilhosas, poderosas. É muito bom ver a valorização da mulher no mercado agro", diz a alagoana, que acredita que as mulheres são potências e estão cada vez mais buscando seu espaço. "Eu sou uma mulher independente desde cedo, então valorizo isso", completa ela, que também é madrinha das obras sociais do Santuário Cristo Redentor.

Habituée das páginas de CARAS, a apresentadora fez questão de arrumar tempo na agenda para visitar a Ilha. "Vocês já são família, me sinto muito bem com vocês. Estão presentes em momentos importantes da minha vida. Uma das coisas que mais me encantaram foi a campanha Conectando Amor no Sertão (CAS), encabeçada pela ONG Visão Mundial e apoiada pela CARAS. Achei de uma sensibilidade maravilhosa fazer todo o movimento para ajudar as pessoas no Nordeste. Eu nasci próximo à Mata Grande, não passei o que aquelas pessoas passaram, mas é meu povo, é minha gente. Eu cresci vendo aquela paisagem, cresci vendo aquilo. Eu abracei a causa e, desde então, nos tornamos essa família", conta ela, sobre o projeto social abraçado pela publicação.

Os dias de relax na paradisíaca Angra dos Reis antecederam mais uma aventura da apresentadora ao lado do marido, Marcos Rezende. O destino? A Alemanha. "Ontem eu estava apre sentando o programa. Hoje vim aqui e, daqui a pouco, volto para casa para terminar de arrumar as malas. O intuito é recarregar as energias. Fisicamente a gente não descansa muito, porque os roteiros são bem intensos. Mas a gente volta com a mente mais leve. Estou precisando, porque tive um final de ano intenso, depois veio o carnaval e o projeto Band Verão, que foi nacional. E além do Vem com a Gente no Rio, estou escrevendo um livro, então são muitas coisas que a gente faz e precisa estar bem", afirma.

A imersão no mundo da literatura é sua nova aposta e o lançamento deve acontecer ano que vem. "Não é uma biografia. O livro fala de superação. Conta minha história, mas fala do mercado de trabalho, fala da minha ascensão. Entrei cedo no mercado de trabalho como executiva. Acho que muitas mulheres vão se inspirar na história de uma menina que perdeu os pais, saiu do sertão e refez sua história. Tem experiências, mas também tem alegrias compartilhadas, vitórias", explica a empresária, que chegou a se questionar até que ponto deveria abrir a intimidade.

"É que ninguém imagina a história que tem por trás de mim. Não conto tudo, porque se contar dá uma minissérie! Passei umas duas noites pensando: ‘Será que vão encarar negativamente, me olhar de uma forma diferente?’ Não é a minha história, é a do meu avô, do meu pai. Não tenho culpa de nada do que aconteceu, mas fiquei pensando se poderia respingar negativamente na minha carreira de apresentadora", finaliza.

