Gaby Amarantos vive sua melhor fase: 'Nunca tive tanto tesão pela vida'

A cantora Gaby Amarantos revela à Revista CARAS que está vivendo uma fase transformadora após perder 35 kg

Potente, autêntica, espiritualizada e, acima de tudo, feliz. Não há dúvida de que Gaby Amarantos (46) vive sua melhor fase. “Nunca tive tanto tesão pela vida. Estou vivendo tudo, entendendo tudo, vibrando com tudo”, afirma a cantora paraense.

O bom momento, que se estende do pessoal ao profissional, é resultado de um processo longo e profundo, marcado por amadurecimento e coragem. “Eu sinto que amadureci ainda muito nova. Com 8 anos, já cuidava dos meus irmãos para minha mãe poder trabalhar. Aos 10, comecei a ganhar meu próprio dinheiro vendendo geladinho. Hoje, sou CEO da minha própria empresa, mãe solo e cuido da minha família em Belém do Pará mesmo morando em São Paulo. Essa maturidade veio da vida, não da idade”, explica ela.

E engana-se quem pensa que a mudança ficou só no interior. No ano passado, após receber o diagnóstico de pré-diabetes, Gaby decidiu transformar os próprios hábitos e passou por um intenso processo de reeducação alimentar e cuidados com o corpo. “Emagreci 35 quilos e hoje estou com 60. Mais do que o peso, o que mudou foi minha disposição. Eu sou uma mulher cheia de curvas, continuo me achando gostosa, mas, agora, com saúde, fôlego e energia para subir no palco e dançar o show inteiro”, diz ela, aos risos.

“E o mais lindo é que muitas mulheres e homens vêm me agradecer por dividir esse processo. Isso me alimenta”, entrega Gaby, que compartilha os detalhes de sua rotina com os fãs através das redes sociais.

Embora hoje se mantenha mais otimista, a cantora não esconde que enfrentou julgamentos e críticas por conta da exposição. “Sempre fui julgada. Seja pelas roupas, pelo cabelo, pelas minhas cores, pelo meu corpo... mas teve um momento em que isso começou a me aprisionar”, relembra.

“Hoje, transformo crítica em combustível. Me sinto uma alquimista pegando cada pedra e transformando em ouro. Eu estou fortalecida. As críticas não me abalam mais, elas me impulsionam”, completa a artista.

E seu renascimento não para. Em setembro, Gaby será embaixadora do festival Amazônia para Sempre, um projeto idealizado pelos festivais The Town e Rock in Rio, realizado em Belém do Pará. Além disso, a cantora também vai se apresentar no palco principal do Global Citizen Festival: Amazônia, em novembro.

“Não é só sobre mim. É sobre a floresta, é sobre a cultura ribeirinha, sobre tudo o que carrego. Cresci naquela floresta, aprendi a nadar nos rios, sei o nome das árvores, dos bichos, das flores. Representar isso no mundo é um grande privilégio”, celebra.

Colher frutos no auge do meu corpo, da minha autoestima, é mágico."

Um de seus grandes pilares de vida é a maternidade. Mãe de Davi (16), ela também considera suas sobrinhas, Adriele (18) e Ana Vitória (8), como suas filhas, tendo uma parceria na criação com sua irmã, a mãe das meninas.

“A gente cria essas crianças lindas, conscientes, negras, cheias de vida. Eles são minha maior universidade. Tudo o que faço é para que, um dia, eles possam olhar para trás e se orgulhar da mãe que tiveram”, entrega ela, emocionada ao falar do trio.

Solteira, mas muito bem-resolvida, Gaby encontrou no amor-próprio uma nova fonte de criatividade. “Meu amor sou eu. Levei tempo para entender isso. Agora, tudo vira música”, diz ela, que idealiza seus próximos projetos.“Estou quase com um álbum novo só de composições inspiradas em paixões e encontros. É uma delícia transformar sentimento em arte”, garante.

Leia também: Gaby Amarantos anuncia a morte do irmão e lamenta: "Muitos anos de luta"

ACOMPANHE O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: