Gaby Amarantos conta como críticas viraram força: 'Transformo pedra em ouro'

Em nova fase de vida, a cantora Gaby Amarantos revela para revista CARAS como críticas a tornaram mais forte e cheia de energia

A cantora Gaby Amarantos (46) vive um momento de plenitude física, emocional e espiritual. Após emagrecer 35 kg e chegar aos 60, ela afirma que a verdadeira mudança foi interna. “Mais do que o peso, o que mudou foi minha disposição. Continuo me achando gostosa, mas agora com saúde, fôlego e energia para dançar o show inteiro.”

Em entrevista à Revista CARAS, Gaby falou sobre a importância de se reconectar com sua essência e sobre como transformou críticas em força: “Sempre fui julgada. Pelas roupas, pelo corpo, pelo cabelo. Mas hoje transformo crítica em combustível. Me sinto uma alquimista pegando cada pedra e transformando em ouro.”

Criada em Belém do Pará, ela relembra como a maturidade chegou cedo: “Com 8 anos, cuidava dos meus irmãos. Aos 10, vendia geladinho. Hoje, sou CEO da minha empresa, mãe solo e sustento minha família mesmo morando em São Paulo.”

Sua conexão com a floresta e a cultura ribeirinha segue como parte central de sua identidade: “Não é só sobre mim. É sobre a floresta, sobre tudo o que carrego. Representar isso no mundo é um privilégio.”

Vivendo uma fase criativa, Gaby revela que está prestes a lançar músicas inspiradas em encontros e sentimentos: “Meu amor sou eu. Agora, tudo vira música. Nunca tive tanto tesão pela vida. Estou vivendo tudo, entendendo tudo, vibrando com tudo.”

