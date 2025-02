Gabriela Melim sobre a chegada dos 30 anos: 'Pensava que estaria casada, com filhos'

Em entrevista à Revista CARAS, a cantora Gabriela Melim fala sobre a chegada dos 30 anos, do fim da banda com os irmãos Diogo e Rodrigo e da carreira solo

Após oito anos de sucesso ao lado dos irmãos Diogo (32) e Rodrigo (32), a cantora Gabriela Melim alça novos voos na carreira solo. Em entrevista à Revista CARAS, ela conta que está feliz com os resultados que tem alcançado com o lançamento do primeiro álbum, que leva o seu nome, relembra o fim da banda que emplacou hits como Meu Abrigo, Dois Corações e Ouvi Dizer, e fala sobre a chegada dos 30 anos.

"Quando eu era mais nova pensava que com 30 estaria casada, com filhos e, hoje, o Pudim é o meu neném (risos). Sou muito realizada com as paradas que eu construí, mas ainda tenho muita coisa para realizar. Sinto como se eu tivesse começando de novo", confessa.

Em novembro de 2023, a banda Melim anunciou que chegava ao fim. O trio surpreendeu os fãs ao comunicar a decisão durante o programa Altas Horas, da TV Globo. “A gente decidiu isso dois anos antes de anunciar e foi uma decisão que partiu do grupo, não foi uma decisão individual. A gente viu que depois de um tempo cada um queria uma coisa e ninguém estava conseguindo ficar tão feliz com as escolhas. Acho que veio no tempo certo, a gente conseguiu entregar tudo que os fãs da Melim mereciam, o contrato [com a gravadora] venceu e ainda esticamos um ano para fazer o DVD, para deixar para os fãs e para a gente também, porque é um trabalho bonito. Temos orgulho da nossa trajetória”, conta Gabi.

Questionada se trocar o certo pelo duvidoso demanda coragem, já que a banda era um sucesso, a artista revela: “Dá um medo! Mas sempre faço o que eu acredito. Tudo que gravei até hoje são músicas que escrevi, então comecei a fazer o disco pelo repertório e acho que a coragem foi vindo com o tempo, fui ficando mais à vontade vendo o disco tomando forma. Fiquei feliz porque é muito verdadeiro, tem muito de mim”.

“Às vezes, em um grupo, a gente não consegue mergulhar muito nas profundidades de cada integrante e com o trabalho solo consigo mostrar minhas referências. Antes da Melim, eu comecei no samba de raiz e canto profissionalmente desde os 14, 15 anos, então o álbum tem essa brasilidade. Para mim, é muito importante ser feliz e essa felicidade compensa tudo. Coragem também é um pouco de você ir com medo. Acho que ninguém é tão seguro assim, né? Ainda mais para quem é artista, que tem essa sensibilidade na forma de enxergar... então é ir com medo mesmo”, continua.

CARREIRA SOLO

Sobre a nova fase de sua carreira, com álbum solo lançado em agosto de 2024, Gabriela entrega como tem sido a repercussão. "Estou muito feliz com o resultado das coisas, o clipe de Saudade Sussurrou bateu 1 milhão de views, ver os 100 primeiros, 100 mil ouvintes mensais no Spotify é muito legal, ver a música tocando na rádio... E não só numericamente, mas ver tudo isso crescendo rápido, já que é um impulsionamento orgânico, eu venho independente, não estou numa grande gravadora e foi uma escolha minha também. Eu queria poder tomar minhas próprias decisões e deixar o artista falar mais alto. Fico feliz de ver que a minha carreira sempre foi construída com consistência, tijolo por tijolo", finaliza a cantora.

