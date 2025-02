Gabriela Dias resgata memórias da vida na Venezuela e revela choque ao chegar no Brasil: 'Dificuldade'

Gabriela Dias conta à Revista CARAS memórias da vida na Venezuela, seu País natal

No ar em Volta por Cima, novela das 7 exibida pela Globo, Gabriela Dias (25) nasceu na Venezuela e se mudou para o Brasil aos 10 anos de idade. No País tropical, ela investiu nas artes e, desde então, trilha uma trajetória de sucesso.

Em entrevista à Revista CARAS, a atriz global, mãe de Ayo, fruto do relacionamento com o ator Rômulo Weber (31), revela memórias da infância na terra natal e fala como sua vida se transformou com a vida construída em uma nova nação.

"Como eu fui alfabetizada em espanhol, foi um choque quando cheguei ao Brasil. Tive muita dificuldade para entender e compreender o português de uma forma clara. Até pouco tempo atrás eu ainda pensava algumas palavras em espanhol, então isso foi um processo bem difícil. Uma criança em um país diferente, essa foi uma grande dificuldade", conta.

Dias guarda boas lembranças da vida que levava na Venezuela. Apesar de ter começado sua carreira quando chegou ao Brasil, ela diz que os momentos em família em plena natureza ainda são fortes na memória.

"Posso dizer que os momentos em família são os momentos que mais me trazem lembranças da Venezuela. Esses momentos em família, a gente aproveitava na natureza. Eu lembro de praias lindas que a gente visitava, que a gente conhecia. Minha primeira infância foi lá, então eu diria que esses momentos curtindo a natureza são os mais especiais para mim", revela.

No ar como a Miranda de Volta por Cima, a atriz deseja seguir trilhando uma carreira de sucesso nas novelas. "Eu espero seguir avançando na minha carreira por meio do meu empenho e da minha dedicação na novela e também em projetos futuros que, sem dúvida, contribuirão significativamente para o meu desenvolvimento como atriz", finaliza a artista.

