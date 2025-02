Gabriela Dias fala sobre relação com a autoestima: 'Tem reflexo hoje em dia'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gabriela Dias revela como a autoestima reflete na sua vida

Gabriela Dias (25), a Miranda de Volta por Cima, novela das 7 da Globo, revela que sua relação com a autoestima foi fortalecida desde a infância através dos ensinamentos da mãe. Nascida na Venezuela, a atriz passou a morar no Brasil aos 10 anos de idade e teve que enfrentar um choque cultural.

Em entrevista à CARAS Brasil, a estrela global conta que sempre trabalha sua autoestima e alia tudo com sessões de terapia para se proteger de ataques que surgem no seu caminho.

"Sempre tive um suporte emocional na infância. Minha mãe trabalhou muito a minha autoestima. Ela sempre me fez ver o quão bonita eu era. Sendo uma mulher preta, a minha mãe sabia muito bem a importância disso na minha vida. Porque querendo ou não, eu ia passar por situações de racismo e de exclusão. Situações que me fizessem ser preterida", conta.

"Então, tudo que foi construído na infância tem reflexo hoje em dia. É algo que eu ainda trabalho diariamente, porque isso é um processo diário. Todo dia acontecem situações de racismo absurdas comigo. Se eu não fizer minha terapia semanal, é muito difícil ter sanidade mental. Hoje em dia, eu tenho maturidade para entender esse lugar, para entender o que é opinião e o que é racismo", complementa.

Atriz em novela no horário nobre, Gabriela também é mãe do pequeno Ayo, fruto do relacionamento com o ator Rômulo Weber (31). Ela resgata os ensinamentos que teve da mãe com a autoestima para o filho. A maternidade tem sido uma transformação na vida da famosa.

"Eu ainda estou aprendendo muita coisa. Você vai aprendendo a abrir mão de coisas, mas ainda mantém sua forma de viver e de pensar. A gente leva muito para esse lugar romantizado de mãe e de filho, mas isso vale para qualquer relação, para a chegada de qualquer pessoa na sua vida", finaliza a estrela.

