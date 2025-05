Gabi Yoon reflete sobre representação asiática em novela da Globo: 'Ocupo um espaço raro'

Em entrevista à Revista CARAS, Gabi Yoon, intérprete de Min-Ji em Volta por Cima, fala sobre a importância da temática k-dramas em novelas da Globo

Ela é a mistura do Brasil com a Coreia! Nascida do outro lado do mundo, Gabi Yoon (35) pôde exercitar tudo que aprendeu ao longo da trajetória em Volta por Cima, seu primeiro folhetim global. Na recém terminada trama das 7, ela viveu uma atriz dos k-dramas, as novelas coreanas que viraram febre ao redor do mundo, e chegou até a atuar em coreano! "Estou imensamente grata. Com o coração cheio de amor e já com saudade. Realizei um sonho. Vivi algo que muitas vezes sofri duvidando se poderia viver um dia. Eu conheci pessoas incríveis e admiráveis. Que bom que não desisti no meio do caminho e pude dar a minha volta por cima!", festeja a atriz, que celebra o poder da representatividade na tela e também destaca a importância de suas raízes.

– A novela abordou a temática dos k-dramas. Como foi fazer parte dessa empreitada?

– Gratificante. Além de atuar, pude contribuir como consultora nas falas em coreano e em questões culturais. Não sei se todos sabem, mas gravamos todas as falas do núcleo k-drama em coreano mesmo e, depois, dublamos em português. Para aperfeiçoar, dei o suporte. Foi tudo muito divertido. Fico muito feliz que o tempo que vivi e dediquei, esperando a minha hora como atriz, pode ser usado como um material para a atuação. Tudo isso me faz pensar que nada foi em vão, até mesmo os momentos da espera.

– O que acha que o público brasileiro ainda precisa desmistificar sobre a cultura coreana?

– A Coreia ficou conhecida nos últimos anos pelo k-pop e pelos conteúdos audiovisuais como séries e filmes. Recebo pedidos de dicas de viagem e de restaurantes coreanos em São Paulo. E sempre me empolgo ao responder, porque eu fico muito feliz com esse interesse das pessoas.

– O que guarda de mais importante da Coreia? Como é seu contato com o país hoje em dia?

– Apesar de ter crescido no Brasil, tenho um vínculo forte com a Coreia, porque é a minha raiz, o país onde nasci, onde moram meus familiares. Cresci tendo em mim toda essa cultura. Adorava receber livros em coreano de presente de quem chegava da Coreia. Eu sempre gostei muito de apreciar gastronomia de diversos lugares, mas ultimamente meu confort food, quando fico doente ou cansada, tem sido a culinária coreana e, nessas horas, percebo mais uma vez onde está a minha raiz.

– Seu casamento, no fim do ano passado, também carregou essas influências, certo?

– As nossas escolhas foram baseadas e inspiradas em nossos gostos e experiências pessoais de origens, não necessariamente, coreanas. Nós misturamos referências espanholas com brasileiras, porque foi onde nós noivamos. Tivemos muito mais Tim Maia do que k-pop, sabe? Foi uma delícia e muitos convidados comentaram que foi a festa mais animada que já foram, uma salada de culturas.

– Qual a importância de discutir representatividade de artistas asiáticos na tela?

– Eu comecei a sonhar em ser atriz por encantos pessoais. A princípio, não passou na minha cabeça que eu estaria falando de representatividade. Mas, no decorrer da jornada, percebi e aprendi que ocupo um espaço raro. Como poderia ser um sonho pessoal se ouço depoimentos de pessoas me parabenizando por persistir porque "em outra época, teve que escolher outros caminhos"? Como poderia ser uma conquista pessoal se muitas pessoas amarelas no Brasil celebram e vibram junto comigo? Eu fico muito lisonjeada que a realização do meu grande sonho significa também a realização de um sonho coletivo.

