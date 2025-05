‘Fomentamos saúde, bem-estar, beleza e originalidade’, diz a empresária Alessandra Chiarelli

Em entrevista à Revista CARAS, a empresária Alessandra Chiarelli fala do compromisso com o desenvolvimento sustentável de sua linha de produtos veganos

O protagonismo feminino foi um dos grandes lemas da Ilha de CARAS 2025, que durante sua temporada reuniu um empoderado time de mulheres do agronegócio, em Angra dos Reis, no litoral fluminense, para promover a troca de experiências sobre a presença feminina no setor. E, em meio aos debates e conversas, nada como uma pausa para olhar para si e relaxar!

E quem proporcionou esse ambiente de bem-estar foi a empresária Alessandra Chiarelli, que expôs sua marca, a La Bourdonnais, para as convidadas. “Apresentamos uma linha de produtos veganos, com excelente fixação, para as mulheres fortes que estão aqui”, disse ela, cujos produtos conquistaram o grupo de 100 mulheres do agronegócio, entre agricultoras, pecuaristas, produtoras rurais, empreendedoras e gestoras.

Para deleite do grupo, a marca ainda montou um espaço exclusivo de massagem, onde as estrelas do agro puderam conhecer as loções hidratantes, águas perfumadas, home spray, velas veganas e outros produtos. “Um dos nossos diferenciais são os ativos que contemplam os hidratantes. Todos contêm ácido hialurônico, manteiga de karité, extratos naturais, óleos essenciais, óleos vegetais, pantenol e vitamina E. Nosso objetivo é fazer com que as pessoas gostem da experiência proporcionada pelo nosso produto”, explicou Alessandra.

Além dos insumos veganos e do compromisso com o desenvolvimento sustentável, a marca oferece fragrâncias elaboradas para inibir a incidência de alergias. Alessandra também participa da criação dos rótulos, que são todos desenhados por ela mesma. “Nós fomentamos saúde, bem-estar, beleza e originalidade”, afirmou ela.

O evento ainda teve caráter solidário com a campanha Mulheres do Agro Combatendo o Câncer, que alertou sobre a prevenção do câncer de mama e do colo de útero. Cerca de 50 mil reais foram arrecadados para o Hospital do Amor, localizado em Barretos, no interior de SP, e referência no tratamento oncológico.

Para Alessandra, estar na Ilha é um privilégio para ela e sua marca. “É um sonho vivenciar esse momento com pessoas encantadoras e mulheres incríveis. Foi uma felicidade e uma alegria participar desses dois dias”, afirmou a empresária.

