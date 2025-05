Flávia Reis sobre bastidores de Garota do Momento: 'Nunca vivi isso na minha carreira'

Em entrevista à Revista CARAS, Flávia Reis fala sobre repercussão da global 'Garota do Momento' e revela como lida com o amadurecimento

Animada com a nova fase da vida e as conquistas junto à chegada dos 50, Flávia Reis vive um dos momentos mais especiais da carreira com o sucesso da empregada doméstica Jacira, da global Garota do Momento. A novela das seis vem fazendo sucesso entre o público e o fato é comemorado pela atriz: "Nunca vivi isso na minha vida", confessa em entrevista à Revista CARAS.

Flávia Reis também celebra três décadas na ativa como atriz e comediante sentindo que está apenas começando a surfar em uma maré de oportunidades. A artista fala sobre o sucesso de Garota do Momento e o impacto na sua carreira.

"É uma alegria imensa dar vida a essa palhaça cheia de sentimentos que é a Jacira! Ando nas ruas e recebo tanto carinho, abraço, riso. Nunca vivi isso na minha carreira e está sendo muito especial", afirma. Flávia Reis confessa ao falar dos bastidores da trama.

"O elenco dessa novela é realmente especial, acho que isso se deve à admiração que temos pelo trabalho do outro. No caso da família Honório, tem um ingrediente a mais que é o humor. E a gente gosta de rir junto. As gravações são leves, ditadas pela nossa diversão e apoio em cena", declara.

'NÃO IMAGINA QUE SERIA TÃO LIBERTADOR'

A comediante reforça que tem uma rotina intensa de cuidados com o corpo, pois é bastante preocupada no seu bem-estar e destaca atenção para alimentação. Flávia Reis compartilha como vem lidando com o amadurecimento.

"Estou surpresa que fiz 50 anos! Não sabia que seria tão libertador. Sem dúvida é um marco

para mim. Gosto de ritualizar, fiz festa e determinei que seria o início de uma nova fase sem medos bobos que, por vezes, me prendem e me paralisam", finaliza a atriz Flávia Reis em entrevista à Revista CARAS.

