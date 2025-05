Flávia Reis leva humor contagiante à Angra: 'Espero que momentos ainda melhores apareçam!'

Em entrevista à Revista CARAS, Flávia Reis festeja a chegada dos 50 cheia de trabalho e energia; a atriz reflete sobre as transformações na carreira

Definitivamente, não existe tempo ruim para Flávia Reis (50). Vivendo um dos momentos mais especiais da carreira com o sucesso da empregada doméstica Jacira, da global Garota do Momento, a atriz não se intimidou diante de um dia chuvoso na Ilha de CARAS 3.0 by GAV Resorts, em Angra dos Reis. Pelo contrário: fez questão de curtir o local e tirar foto até com um guarda-chuva!

Animada com a nova fase da vida e as conquistas junto à chegada dos 50, além das três décadas na ativa como atriz e comediante, ela sente que está apenas começando a surfar em uma maré de oportunidades. “Espero que momentos ainda melhores apareçam!”, torce.

– Como foi sua experiência na Ilha? Do que mais gostou?

– Foi minha primeira vez na Ilha e foi surpreendente! A experiência de estar com um grupo superdivertido e integrado de atores já foi brilhante! E ainda tínhamos um time de chefs que nos ofereceu uma gastronomia diferenciada.

– A Jacira é um dos grandes destaques da novela. O que vê de mais especial nesse trabalho? Como é recebida pelo público?

– É uma alegria imensa dar vida a essa palhaça cheia de sentimentos que é a Jacira! Ando nas ruas e recebo tanto carinho, abraço, riso. Nunca vivi isso na minha carreira e está sendo muito especial.

– Você se transforma totalmente ao dar vida para ela, especialmente a voz. Como foi construir essa personagem?

– A Jacira me foi apresentada como uma mulher que veio do interior do Rio e abordou o Alfredo Honório, papel de Eduardo Sterblitch, na frente da emissora para oferecer seus serviços domésticos. Eu fui pesquisar pessoas do interior do Rio, que tinham um sotaque diferente do meu sotaque da capital. Misturei o sotaque com uma voz mais aguda, que imprime uma certa infantilidade própria dessa personagem ingênua, e criei um jeito só dela de se expressar.

– O elenco realmente formou uma família e vocês estão sempre juntos, mesmo fora de cena...

– O elenco dessa novela é realmente especial, acho que isso se deve à admiração que temos pelo trabalho do outro. No caso da família Honório, tem um ingrediente a mais que é o humor. E a gente gosta de rir junto. As gravações são leves, ditadas pela nossa diversão e apoio em cena.

– Qual o maior desafio para fazer comédia?

– O desafio é ser desapegado e jogar fora tudo o que não provocar o riso. Se o público não ri, é preciso mudar, mexer, transformar e estar a serviço da comédia.

– Você completou 50 anos recentemente. Qual o impacto de chegar a essa nova fase?

– Estou surpresa que fiz 50 anos! Não sabia que seria tão libertador. Sem dúvida é um marco

para mim. Gosto de ritualizar, fiz festa e determinei que seria o início de uma nova fase sem medos bobos que, por vezes, me prendem e me paralisam.

– Como é sua rotina de cuidados pessoais?

– Gosto demais de me cuidar. Tenho uma alimentação balanceada, me preocupo com meu bem-estar físico e emocional. Mas isso já é antigo, antes dos 40 eu já estava ligada que queria envelhecer com dignidade e autonomia.

– Você também completou 30 anos de carreira. Como sente que se transformou como atriz e comediante ao longo desse tempo?

– Meu trabalho, especificamente com a comédia, amadureceu muito e fiquei mais no meu lado comediante. O LOL – Se Rir Já Era, do Prime, foi um marco importante na minha carreira de comediante. A minha maior alegria nesse momento é estar lotando os teatros do Brasil com meu trabalho autoral, Neurótica. A peça, inclusive, estreia em São Paulo no dia 5 julho.

– Você comentou que mais convites estão surgindo. Sente que vive seu melhor momento, pessoal e profissional?

– Eu espero que momentos ainda melhores apareçam para mim! Mas, sem dúvida, a Jacira está me dando uma grande projeção e tenho recebido mais convites do que antes. Eu posso dizer que a vida profissional e pessoal estão num momento de muita felicidade.

– Já tem planos para depois do fim da novela? Quais?

– Voltarei ao palco com meu solo, numa temporada em São Paulo, ensaiarei um novo espetáculo e inventei um longa e uma série de humor com meu parceiro, Ricardo Cubba. Quero muito emplacar esses projetos autorais, pois neles me realizo como atriz e como idealizadora.

