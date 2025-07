Flávia Alessandra revela sobre nova fase da filha mais velha: 'Criar asas'

Capa da Revista CARAS desta semana, Flávia Alessandra confessa detalhes de sua experiência com a maternidade e fala das filhas

Flávia Alessandra (51) tem a maternidade como um dos papéis favoritos na vida. A artista que é uma das maiores atrizes do Brasil, sempre desejou ser mãe e o sonho foi realizado com o nascimento de suas filhas Giulia (25) e Olívia (14).

Capa da Revista CARAS desta semana, em entrevista exclusiva, a atriz fala sobre maternidade. Ela despediu recentemente da global Êta Mundo Melhor! e está à frente da plataforma Meu Ritual, do podcast Pé no Sofá, com Giulia, do programa Conexão Viva Bem, do UOL.

A filha mais velha de Flávia Alessandra, Giulia vive uma nova fase e está morando sozinha. A atriz revela o que achou:"Apoiei no sentido de poder criar asas. Morar sozinha e construir a identidade foi algo que não fiz, acabei me atropelando. É um período importante para ela se conhecer mais, saber os gostos e, depois, quando vier uma outra pessoa, se encaixarem. E não você ser engolida pelo outro ou se moldar muito pelo outro. Então, apoiei nesse sentido, de ser enriquecedor para ela”, afirma.

Rede de apoio e amor

Para equilibrar tudo, Flávia Alessandra conta com a ajuda do marido, o ator e apresentador Otaviano Costa (52). O casal está casado há 18 anos, e a atriz reforça o apoio do companheiro nesta experiência com a maternidade

“Nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. Não tem jeito, a gente está sempre se cobrando. Mas hoje tenho a consciência de que não precisamos mais estar equilibrando todos os pratinhos e que a gente pode pedir ajuda. Divido muito com meu marido e a gente consegue viver essa gangorra de uma forma positiva. Por exemplo, quando eu tinha acabado de ter a Olívia, me chamaram para uma personagem maravilhosa. Otaviano falou para eu ir que ele segurava as coisas em casa. E, agora, ele ficou tentado com a proposta da Band e falei para ele ir se realizar”, finaliza a atriz.

