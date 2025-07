Flávia Alessandra, Giulia e Olívia compartilham segredos, afeto e aprendizados em família

A atriz Flávia Alessandra se emociona ao falar da maternidade e do vínculo com as filhas, que cresceram cercadas de afeto, liberdade e parceria

Atriz, apresentadora, empresária, mãe, filha e esposa. Na infância, Flávia Alessandra (51) era tão fã da Mulher Maravilha que, na vida adulta, praticamente, se tornou uma! No entanto, com o tempo, a artista encontrou equilíbrio e entendeu que não é bom ser uma heroína o tempo todo. Atualmente, ela é chamada pelas herdeiras, Giulia Costa (25) e Olívia (14), de uma outra personagem, a Barbie Profissões.

“Se essa porta aqui quebrar, ela vai conseguir consertar. Minha mãe faz bem todas as funções”, brinca a primogênita. “Gosto de fazer as coisas, agitar, sempre fui uma pessoa proativa e curiosa, isso é o que me move”, diz a matriarca.

E não é conversa, Flávia realmente faz muitas coisas. Ela chegou ao hotel Santa Teresa MGallery, no Rio, para o bate-papo exclusivo com CARAS, com tudo organizado. Levou louças decorativas, bolo, almofadas e manta para fazer fotos e até já sabia qual look elas usariam em cada cenário.

“Ela não descansa. Eu dei um quadro para ela colocar no escritório que diz: ‘Dias de descanso não são dias de descaso’. Ela nunca pendurou porque não teve tempo ainda. Acho que isso diz tudo (risos)”, diverte-se Giulia.

Entre um clique e outro, a caçula se mostrou tímida, mas, aos poucos, foi se soltando. “Cresci nesse meio, vendo como tudo acontece, vendo a Flavinha ser maquiada. Mas é uma novidade estar em frente às câmeras”, diz Olívia, que a chama de Flavinha por conta da altura: a jovem é mais alta que a mãe! “Esqueci de dizer que ela é comediante, mas Olívia não quer se expor tanto”, entrega a mãezona.

Discreta, Olívia mantém as redes sociais privadas e não pretende seguir os passos da mãe e do pai, o ator e apresentador Otaviano Costa (52). “Ainda não sei o que quero, mas acredito que não será uma carreira artística”, afirma a adolescente, que pratica dança, tênis, vôlei, academia e, segundo Flávia, ainda canta e desenha muito bem.

Pela primeira vez dando uma entrevista, a jovem estava tensa e chamou a mãe para ficar ao seu lado durante o papo. “Imagina se falo uma coisa e entendem outra, vira uma polêmica no TikTok (risos)”, disse ela, que, apesar de ficar longe dos holofotes, encara com tranquilidade a fama dos pais. “Fui para a festa de uma amiga e ela disse que ficou com medo de chamar a minha mãe e ela achar que o convite era só porque é famosa. Falei que antes de ser famosa é a minha mãe”.

Já Giulia, desde nova, viu seu DNA artístico falar mais alto. Iniciou no teatro na infância, estreou na TV aos 15, em Malhação: Seu Lugar no Mundo e, hoje, além de atriz e assistente de direção, comanda, ao lado da mãe, o podcast Pé no Sofá. “Sempre gostei de atuar, ainda gosto, mas entendi que estar em frente às câmeras demanda muitas coisas, é mais visibilidade, mais pressão estética, ainda mais com mulher. Foi um momento importante para me afastar um pouco, conseguir lidar com questões internas, mas sem ficar longe do set. Descobri que amo estar nos bastidores e isso me traz um empoderamento”, avalia ela, que assim como o pai, Marcos Paulo (1951-2012), sonha em dirigir, mas não descarta atuar e apresentar.

Flávia não esconde o orgulho que sente ao ver as meninas se tornarem mulheres. “Minhas filhas são esclarecidas, inteligentes, com caráter. A gente aprende com elas também. É bonito ver a família que construímos, a abertura que temos de cada um poder falar o que sente, de ter a certeza de que um pode contar com o outro”, afirma a atriz, admitindo que ela e Otaviano são corujas de carteirinha.

“Está muito engraçado porque a gente agora deu para ficar falando delas, como se a gente tivesse 70, 80 anos. Ficamos que nem dois velhinhos babões falando: ‘Você viu aquilo? Nossa, como estão lindas!’ Será que a gente está ficando velho? (risos)”, reflete a estrela.

As duas, de fato, estão criando asas. Olívia se prepara para sua festa de 15 anos, ou, como ela nos ensinou, festa XV. “Estou muito ansiosa! Estou meio perdida na preparação ainda, mas a Flavinha está ajudando”, conta.

Já Giulia vive uma nova fase e está morando sozinha. “Fui falar que iria morar sozinha, achando que ela iria sofrer, ficar com a síndrome de ninho vazio e ela: ‘Vai filha! Vai ser feliz!’ E eu: ‘Você não está nem um pouco triste? Não vai sentir minha falta?’. E ela: ‘Isso é um processo natural da vida, você vai estar aqui do lado’. Superdesprendida. Saí de casa crente que meu quarto viraria um culto a mim, mas no segundo dia a Olívia já tinha passado para o meu quarto, já não tinha mais nada meu. Falei: ‘E se eu me arrepender e quiser voltar?’, diverte-se Giulia, que não se arrependeu e sente-se realizada em seu novo lar.

A reação de Flávia não é desapego, é saber dar a oportunidade para a filha criar a própria história. “Apoiei no sentido de poder criar asas. Morar sozinha e construir a identidade foi algo que não fiz, acabei me atropelando. É um período importante para ela se conhecer mais, saber os gostos e, depois, quando vier uma outra pessoa, se encaixarem. E não você ser engolida pelo outro ou se moldar muito pelo outro. Então, apoiei nesse sentido, de ser enriquecedor para ela”, afirma.

Apesar de não dividir o mesmo teto, as duas continuam muito ligadas. Agora, então, trabalhando juntas, Giulia percebe que é mais parecida com a mãe do que imaginava e conta que, apesar de ser a filha, também ensina coisas a ela. “Provo que a gente também pode usar as redes sociais para se mostrar vulnerável. Porque é fácil mostrar só a parte boa para as pessoas comprarem uma vida maravilhosa, aquela coisa tóxica, ruim. Faço questão de mostrar que não é só isso, óbvio que tem o lado bom, mas também tem o dia que acordo me sentindo mal, chata, feia. Às vezes, você ajuda outra pessoa. Hoje, ela já tem essa visão. Aprendemos muito juntas”, relata a primogênita, que também tem forte conexão com a irmã.

“Sou muito protetora. Ela me conta as fofocas da escola, mas a minha irmã é muito madura, mais que eu. Às vezes, ela me dá aulas de maturidade. Tenho medo de ela ficar com as mesmas inseguranças que eu, então fico falando ‘Para! Você é linda! Não se deixa abalar!’ Sempre quis ser um porto seguro e qualquer coisa pode me ligar que vou ajudá-la”, fala Giulia, que gosta de apresentar para a irmã filmes e músicas da sua época.

A programação em família também continua firme. “É muito bom quando vem chegando a maturidade e a gente compartilha coisas juntas. Somos uma família que sempre gostou de ficar junto, uma vez por ano viajamos juntos, a gente gosta de ir ao teatro juntos, cinema, fazer alguma atividade cultural”, explica a matriarca. “A gente conversa um monte de coisas, assiste a filmes juntas, aí vira a quinta do japonês lá em casa”, revela Olívia.

Como era de se esperar, ser mãe é um dos papéis favoritos de Flávia. “É algo que sempre desejei muito, que amo. Mas não consigo me ver 100% realizada só sendo mãe”, explica a artista e empresária, que se despediu da global Êta Mundo Melhor! e está à frente da plataforma Meu Ritual, do podcast Pé no Sofá, com Giulia, do programa Conexão Viva Bem, do UOL, e ainda é sócia de uma rede de clínica de estética e de salões de beleza.

LEIA TAMBÉM:Flávia Alessandra se emociona ao fazer tatuagem para a filha caçula

“O trabalho sempre teve um peso importante para mim, no sentido de me preencher, satisfazer e dar minha independência financeira. Minha profissão sempre foi um lugar importante, assim como meu casamento. A maternidade, o casamento e a carreira é um tripé que me guia”, diz.

Para equilibrar tudo, ela conta com a ajuda do marido. “Nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. Não tem jeito, a gente está sempre se cobrando. Mas hoje tenho a consciência de que não precisamos mais estar equilibrando todos os pratinhos e que a gente pode pedir ajuda. Divido muito com meu marido e a gente consegue viver essa gangorra de uma forma positiva. Por exemplo, quando eu tinha acabado de ter a Olívia, me chamaram para uma personagem maravilhosa. Otaviano falou para eu ir que ele segurava as coisas em casa. E, agora, ele ficou tentado com a proposta da Band e falei para ele ir se realizar”, revela.

Por conta das gravações do programa Melhor da Noite, Otaviano se divide entre Rio e SP. Quando ele está em casa, ela só quer ficar agarradinha, matando a saudade, maratonando séries, lendo e falando das filhas. Com trabalhos de sucesso como atriz, apresentadora e empresária, Flávia não é só mãe e amiga, mas exemplo. “Sou adulta, mas ela é adulta premium, porque ela tem as manhas, desde coisas do dia a dia, como escolher a melhor cenoura no mercado ou dar um jeito no vazamento da descarga, até sobre caráter. Meu sonho é ser um décimo do que ela é, mas não sei se conseguirei, porque são muitas facetas. Não sei se um dia chego lá, espero que sim. Se eu for 10% do que ela é já venci na vida”, finaliza Giulia.