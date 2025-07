Filha de Flávia Alessandra revela presente que deu à mãe: 'Isso diz tudo'

Em entrevista à Revista CARAS, Flávia Alessandra abre a intimidade ao falar de maternidade e revela aprendizado com as filhas

Profissões não faltam no currículo de Flávia Alessandra (51) que é atriz, apresentadora, empresária, esposa, filha e, com muito orgulho: mãe! Atualmente, ela é chamada pelas herdeiras, Giulia Costa (25) e Olívia (14), de uma outra personagem, a Barbie Profissões. Capa da Revista CARAS desta semana, ao lado das filhas, a artista abre a intimidade e fala sobre família.

Flávia Alessandra realmente faz muitas coisas. Ela chegou ao hotel Santa Teresa MGallery, no Rio, para o bate-papo exclusivo com CARAS, com tudo organizado. Levou louças decorativas, bolo, almofadas e manta para fazer fotos e até já sabia qual look elas usariam em cada cenário.

Cheia de humor, a filha mais velha brincou sobre esta situação e revelou que presentou Flávia Alessandra com um quadro. O presente apresenta uma frase que reforça a importância dos 'dias de descanso', mas a mãe nunca pendurou. Segundo Giulia, ela não teve tempo ainda.

“Ela não descansa. Eu dei um quadro para ela colocar no escritório que diz: ‘Dias de descanso não são dias de descaso’. Ela nunca pendurou porque não teve tempo ainda. Acho que isso diz tudo (risos)”, confessa a filha Giulia.

A realização de um sonho

Como era de se esperar, ser mãe é um dos papéis favoritos de Flávia. “É algo que sempre desejei muito, que amo. Mas não consigo me ver 100% realizada só sendo mãe”, explica a artista e empresária, que se despediu da global Êta Mundo Melhor! e está à frente da plataforma Meu Ritual, do podcast Pé no Sofá, com Giulia, do programa Conexão Viva Bem, do UOL, e ainda é sócia de uma rede de clínica de estética e de salões de beleza.

“O trabalho sempre teve um peso importante para mim, no sentido de me preencher, satisfazer e dar minha independência financeira. Minha profissão sempre foi um lugar importante, assim como meu casamento. A maternidade, o casamento e a carreira é um tripé que me guia”, finaliza a atriz.

