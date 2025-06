Festa de lançamento de Êta Mundo Melhor! é marcada pela nostalgia: 'Continuam vivos'

Em entrevista à Revista CARAS, os diretores, produtores e atores de Êta Mundo Melhor!, continuação de Êta Mundo Bom!, falaram sobre o sucesso da novela

Um dos personagens mais carismáticos e queridos da teledramaturgia brasileira está de volta: Candinho, papel marcante de Sergio Guizé (45), enfrentará novas aventuras em Êta Mundo Melhor!, a nova novela das 6 da TV Globo. Com estreia programada para 30 de junho, a trama é uma continuação de Êta Mundo Bom!, sucesso de 2016 escrito por Walcyr Carrasco (73). E para brindar o lançamento da produção, um time estrelado parou a cidade de São Paulo. "Estou muito feliz. Confesso que me sinto ainda mais preparado, pois, embora eu tenha uma bagagem de trabalhos, sentia falta de outros projetos como esse", contou Sergio durante o evento. "Quando gravei Êta Mundo Bom!, em 2016, foi um período maravilhoso da minha vida e, agora, passados esses quase dez anos, eu sinto como se tivesse me despedido do Candinho ontem. Estou aproveitando tudo, cada detalhe, cada novo personagem", emendou o ator.

Cheia de novidades, desta vez a história ainda ganha a colaboração do autor Mauro Wilson (67) e direção de Amora Mautner (50). "Os personagens não morrem para mim. Eles continuam vivos, como se estivessem por aí", contou Walcyr, que, após escrever os primeiros 30 capítulos, deixou a obra nas mãos de Wilson para se dedicar a uma nova novela das 9 da emissora, que estreará em maio de 2026. "Estamos sempre com várias novelas na cabeça, tudo ao mesmo tempo. Pensando no que foi, no que poderia ter sido e no que ainda vem. Mas tudo segue um fluxo, uma sensação, não uma fórmula", explicou ele. O autor ainda está envolvido em um projeto de dorama brasileiro que será produzido pela TV Globo. Com o título provisório de Vidas Paralelas, a iniciativa faz parte de uma nova faixa de novelas curtas inspiradas no formato coreano, com cerca de 60 capítulos de até 30 minutos cada.

Entre veteranos, novos talentos e com direito a muitos reencontros, a festa celebrou não somente o lançamento da trama, mas também a alegria em resgatar a leveza na teledramaturgia em uma obra dedicada a toda a família. Intérprete de Cunegundes, Elizabeth Savala (70) comentou seu retorno à história. "Eu acho que Êta Mundo Melhor! é um resgate, não só para o público, mas também para nós, atores. Voltar à trama e reencontrar pessoas como o Ary Fontoura, que é um exemplo de vida, Walcyr Carrasco, que tem um belíssimo repertório na arte, aprender com todo o elenco mais jovem... eu adoro isso. Tem sido um presente, eu estou muito feliz", disse a atriz. "Tenho certeza de que o pessoal vai voltar a acompanhar a novela. Estou realmente adorando fazer esse trabalho, tenho me divertido demais", emendou ela.

Entre os rostos já conhecidos do público, também estava Jeniffer Nascimento (31), que traz a sua Dita ao posto de protagonista na nova fase da história. "Primeiro, eu aceitei o papel. Mas, depois, bateu uma preocupação: ‘Será que eu lembro dessa personagem?’. Eu nunca tinha revivido uma personagem, ainda mais dez anos depois", contou. "Mas foi como andar de bicicleta. No fundo, ela estava ali", explicou a atriz, que encara sua primeira novela após o nascimento da herdeira, Lara (1), do casamento com o ator Jean Amorim (31). "É muito especial para mim. Volto como uma das protagonistas, dando sequência a uma história que já me transformou uma vez. É uma chance incrível de mostrar quem eu sou hoje como artista e como mulher", vibrou ela. "A Jeniffer é um grande talento, então tudo fica mais fácil. É dona de uma voz poderosa e a troca com ela é maravilhosa. Fico aliviado quando sei que a Jeniffer vai estar comigo em cena", elogiou Guizé.

E se a série de reencontros emocionaram, as estreias não passaram despercebidas. A atriz Larissa Manoela (24), que faz sua estreia na saga, foi recebida de braços abertos pelo elenco e falou sobre o privilégio de fazer parte de uma novela com tanta representatividade. "Estar em uma novela na qual alguns personagens já são conhecidos pelo público é desafiador, mas confesso que achei que seria mais. Assim que cheguei, fui tão bem recebida pelo elenco, que parece que estou junto com eles desde o início, desde 2016", contou ela, aos risos. Na trama, Larissa será a mocinha Estela, uma enfermeira que esconde um grande mistério do passado. "É uma história linda, para se emocionar e ter esperança. Já está tudo tão difícil, então essa é a mensagem que esperamos trazer", avaliou a atriz, acompanhada de seu amado, André Frambach (28).

Com mistura de afeto, humor e muitas referências às tradições do campo, a festa ainda reuniu nomes como Heloísa Périssé (58), Tony Tornado (95), Rainer Cadete (37), Flávia Alessandra (51) e Anderson Di Rizzi (46), que integram o elenco. "Dia de comemorar todas as histórias especiais que construímos juntos e de brindar as novas que estão por vir", afirmou Flávia, intérprete da icônica vilã Sandra. "Vai ser lindo demais! Foi uma noite especial, cheia de encontros, sorrisos e muita energia boa", reforçou Heloísa, que vive outra vilã, Zulma. Para embalar a noite, Roberta Miranda (68) soltou a voz em um pocket show com a participação de Jennifer na canção Telefone Mudo. "Uma noite para guardar com muito carinho", declarou Roberta.

