Fernanda Marques volta em dobro à TV e fala sobre feminismo e recomeços: 'O retorno de Saturno existe'

Na Ilha de CARAS, Fernanda Marques fala sobre recomeço aos 30 e reflete sobre feminismo

Imersa em sonhos que ela não sabia que tinha – e muito menos que poderia realizá-los –, Fernanda Marques (30) fez debut na Ilha de CARAS by Gav Resorts. “Cresci ouvindo falar da Ilha de CARAS, minhas tias e minha mãe sempre consumiram a revista, então, eu também consumia. Nunca imaginei que seria possível estar aqui”, vibra a atriz, que durante sua passagem por Angra dos Reis, foi chamada diversas vezes de Rebeca Paixão, sua personagem na novela Beleza Fatal, da Max.

Também nunca havia passado pela cabeça da paulista integrar o elenco do remake global de Vale Tudo, mas ela foi escalada para uma participação especial na trama e, claro, arrasou! “O ano retrasado foi ruim. Ano passado foi melhorando e, agora, acho que as sete ondinhas que pulei estão fazendo efeito. Obrigada mamãe Iemanja!”, diverte-se ela.

– Como é estar nas duas novelas do ano?

– Tive a bênção de estar nos dois projetos que estão sendo mais falados ultimamente. Estou feliz e realizada de fazer novela, que é uma coisa que fica no imaginário do público brasileiro. É um sonho realizado.

– Infelizmente, a trama da Rebeca em Beleza Fatal é comum. Muitas meninas morrem em busca de um ideal de beleza...

– É um ideal de beleza manipulador e cruel com as mulheres. Estabeleceram o que é ser uma mulher perfeita e a gente tem que tentar caber a qualquer custo ali, porque senão a gente sofre retaliação da sociedade. As redes sociais só pioraram isso, porque a gente está se comparando o tempo inteiro, a gente usa filtros e fica com um padrão de beleza inalcançável. A Rebeca é uma menina padrão, que encontra um médico antiético e que diz o que ela tem que fazer para ser modelo. É sempre um homem julgando e falando o que a gente tem ou não que fazer com o nosso corpo. Muitas meninas, infelizmente, estão sofrendo essa lavagem cerebral. O Brasil é o segundo país do mundo onde as pessoas mais fazem procedimentos estéticos. É triste saber que a sociedade vive assim. Torço para a quebra dessa crueldade.

– Você sente essa pressão estética?

– Sinto muito. Quando comecei a trabalhar na TV, ouvi de uma pessoa que eu tinha que emagrecer, porque tinha um rosto delicado para um corpo tão brasileiro. Ele usou esse termo para falar que eu tinha muita bunda. Eu acreditei, fui influenciada e fiquei sem comer. Fui cruel comigo, emagreci o quanto entendi que para ele seria suficiente e fiquei infeliz. Depois, fiz terapia e nunca deixei de consumir arte. Isso é uma coisa que move minha vida e que ajuda você a ver a vida com outros olhos. É o olhar com amor, é o olhar que vai muito além dessa babozeira física. Esse processo de consumir cada vez mais arte junto com a terapia me deu um discernimento maior sobre isso. Hoje em dia, óbvio que isso ainda me afeta, mas eu não mudo mais. Não vou fechar minha boca desde que não seja uma coisa muito importante para a personagem. Hoje, eu me aceito como eu sou.

– Gosta do que vê no espelho?

– Gosto, estou feliz assim e não quero mudar para caber em lugar nenhum. Eu sou padrão e a mulher pode ser o mais padrão que for e, ainda assim, sofrer algum tipo de retaliação. É impressionante. Vejo meninas lindas, cada uma à sua maneira e isso que é o bonito. Se for todo mundo igual, qual é a graça? Está todo mundo com a mesma boca, com a mesma bochecha. Eu quase tirei a minha bochecha uma vez. Naquela onda de bichectomia, uma mulher me ofereceu de graça e eu fiquei com isso na cabeça. Graças a Deus tive consciência e hoje agradeço por não ter feito.

– Em Vale Tudo, o Marco Aurélio, papel de Alexandre Nero, pagou para a Verinha tirar a virgindade do Tiago, vivido por Pedro Waddington, o que infelizmente é comum...

– É horrível isso, mas acontece, né? Está um pouco na nossa cultura essa coisa do pai que leva o filho em lugares para provar que ele é homem. O machismo é ruim para todos. É ruim para os homens, porque eles têm que ficar se provando nesse lugar do que é ser um homem másculo; e também é ruim para a gente, porque nos atinge diretamente. É muito cruel porque eles não podem ser vulneráveis e sensíveis emocionalmente. O Tiago nessa versão é um menino mais consciente, isso é legal, porque é um personagem sensível, amoroso. É interessante também como representação para esse público masculino: eles podem ver como ser um homem hétero normativo.

– Esse ano você ainda estreia série, filme... Seu ciclo dos 30 anos começou muito bem!

– Finalmente, porque o retorno de Saturno existe mesmo, foi uma desgraça (risos)! Mesmo sendo uma mulher feminista, uma pessoa que consome cultura, que tenta ver o mundo por outras lentes, ainda assim a crise dos 30 anos atinge todo mundo. Não tem jeito. Essa coisa de que com tal idade tem que estar casada, com uma casa, fazer toda aquela cartilha que nossos pais fizeram, ainda afeta um pouco. Alguns meses antes de chegar aos 30 anos fiquei bem preocupada, isso mexeu com a minha mente. Mas saí do retorno de Saturno. Não sei se é o inconsciente, se é só imaginação, mas agora está tudo fluindo muito bem.

– Você ainda é nova, tem tempo para fazer tudo o que imaginou, como comprar casa, casar, ter filhos...

– É, se for mesmo uma vontade... porque a gente também tem que se questionar se é uma vontade, um desejo meu ou uma pressão da sociedade de ter que cumprir toda essa cartilha. Eu ainda não sei ao certo o que quero, mas estou de coração aberto e vendo o que a vida pode me proporcionar.