Fefe mergulha na vida acadêmica e defende sua arte: 'Não estou de brincadeira'

Atriz e influenciadora, Fefe vive nova fase acadêmica e revela próximos passos no meio artístico

Autêntica, múltipla e inquieta, Fefe (23) trilhou seu caminho de uma maneira que dispensa rótulos. “Eu nunca gostei de ficar presa em uma caixinha. Sempre quis viver várias coisas, experimentar, me arriscar”, afirma ela.

Somando milhões de seguidores nas redes sociais, além de influenciadora, ela é atriz, escritora e, agora, estudante de criminologia. “Assistia a Hannah Montana e pensava: eu quero estar lá. Não quero só assistir, quero viver a arte”, relembra Fefe, que desde os 9 anos estuda teatro.

A escrita também entrou cedo na vida da artista. Aos 10 anos, ela lançou seu primeiro livro, motivada pelo pai. “Meu pai é desembargador e escritor. Cresci vendo ele rodeado de livros, textos, ideias... Ele sempre me incentivou a colocar minhas ideias no papel. O livro foi meu jeito de mostrar que, mesmo criança, eu tinha voz”, conta ela.

Já na internet, sua grande virada aconteceu aos 13, quando criou um canal no YouTube. Mas foi por meio do TikTok, anos depois, que encontrou o tom certo: enquanto a plataforma crescia com dancinhas e trends, ela se destacava com vídeos de teorias conspiratórias e histórias criminais. “Um vídeo bateu 1 milhão de visualizações e pensei: é aqui. Eu posso falar de crime, de investigação, de justiça, sem perder minha identidade”, detalha ela, que, em menos de um ano, acumulou mais de 10 milhões de seguidores.

Com a popularidade, vieram também os comentários negativos e as críticas. “Criei meu canal muito nova, já sofria bullying na escola e na internet. Fui aprendendo a me blindar cedo”, entrega ela, que encara a terapia como uma grande aliada. “Sempre falei abertamente que faço terapia. Foi o que me ajudou a não desistir, a não acreditar em tudo que diziam sobre mim”, afirma.

As críticas à aparência foram as mais comuns. “As pessoas olhavam para mim, loira, de olho claro, e esperavam um conteúdo falando sobre maquiagem, moda, beleza. E aí venho eu, falando de assassinatos. Eu gosto de quebrar essa expectativa”, diz, aos risos.

A escolha pelo curso de criminologia, aliás, veio quase naturalmente. “Uma atriz que me acompanhava decidiu cursar criminologia por minha causa. Quando ouvi isso, pensei: por que eu também não? Hoje estou no quarto período da faculdade. Quero entender melhor a mente criminosa, o lado da Justiça, dar visibilidade às vítimas”, conta.

Ainda assim, seja no meio acadêmico ou no mundo digital, a atuação nunca saiu de cena. “Eu estranhamente comecei pelo cinema”, recorda. “Normalmente, as pessoas vão do teatro para a TV e depois para o cinema. Mas eu, com 16 anos, já estava em Segredo de Sara, depois fiz Avassaladora, Mamonas e outros trabalhos. A única experiência que ainda não tinha tido era o palco”, conta ela.

Recentemente, Fefe subiu ao palco ao lado de Daniel Rocha (34) na peça O Marido da Minha Mulher. “Eu passei mal de nervoso no primeiro dia. Mas quando as luzes acenderam, foi mágico. Cada apresentação é única. É viciante”, avalia.

Na peça, ela interpreta Bruna, personagem que exige novas camadas de entrega. “O teatro me desafia de um jeito muito diferente. Eu sou a mais jovem do elenco e a única mulher, então gosto de trazer meu olhar, minha força. É uma troca muito intensa”, avalia.

Apesar do reconhecimento na arte, Fefe conta que também enfrentou alguns questionamentos. “As pessoas olham e dizem: ‘Ah, ela é influenciadora, não entende nada de atuação’. Fiz meu primeiro filme bem antes de estourar na internet. Meu DRT, o registro de atores, veio antes de eu ter 1 milhão de seguidores”, se defende. “Ninguém nasce sabendo. Você aprende. É estudo, entrega, vocação. Com a atuação é igual. Eu queria ser atriz desde a hora que saí da barriga da minha mãe. Posso não estar no auge, mas também não estou de brincadeira”, avisa ela.

Entre gravações, estudos e viagens, Fefe não para. Em processo de escrita de um novo livro, ela já pensa em projetos que unam ainda mais seus universos. A atriz também estará no filme Se Eu Fosse Você 3. “Agora, estou fazendo parte de um filme que marcou minha infância. Quero bater ponto em todas as áreas: cinema, TV, teatro, internet. Sou noveleira, então atuar em uma novela é um sonho desde sempre”, afirma.

Já quando o assunto é futuro, ela não coloca limites. “Eu quero viver tudo. Sei que posso me reinventar várias vezes. Não sou só influenciadora, nem só atriz, nem só criminóloga. Sou um pouco de tudo e isso me faz feliz”, garante.