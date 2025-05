Eva Pacheco fala do orgulho de ser nordestina: ‘O quanto puder exaltar meu povo, eu vou’

Em entrevista à Revista CARAS, a bailarina Eva Pacheco ainda conta como está a vida após sua passagem pelo BBB 25, reality show da TV Globo

Da casa mais vigiada do Brasil direto para a Ilha de CARAS by Gav Resorts. Eva Pacheco (31) mal saiu do BBB 25 e já foi para a paradisíaca Angra dos Reis relaxar e recarregar as energias. Ainda assimilando que agora é uma pessoa famosa, a bailarina e fisioterapeuta conta como está a vida após sua passagem pelo reality da TV Globo, diz que se descobriu mais forte do que imaginava e reafirma o orgulho de suas raízes.

– Como está a vida pós-BBB?

– Está uma loucura! Ainda estou entendendo, é tudo muito novo. Quando você sai da casa é uma chuva de informações, pessoas te abraçando, falando coisas lindas, vi o quanto a torcida me abraçou, o quanto a minha família ficou orgulhosa. Minha cabeça ainda está processando, porque é muita coisa, mas estou feliz, em paz. Aos poucos, a ficha vai caindo.

– Foi como você imaginava?

– Foi muito melhor. Eu nunca imaginei, na verdade, que iria conseguir entrar, sair e receber isso tudo. Claro que eu queria chegar à final, mas consegui ficar quase 80 dias, muito próximo do programa encerrar, já é uma grande vitória. E saber que ainda tinha uma pessoa lá que representava o nosso Ceará, uma pessoa que amo demais, a Renata, me deixou tranquila de ver que ainda iria dar certo.

– Ficou surpresa com a comoção que teve em Fortaleza para ajudar vocês?

– Eu sabia que o Ceará ia dar o nome pela gente, porque, de fato, é um estado que abraça, que vai pra cima mesmo. Para o meu povo, missão dada é missão cumprida. Mas quando saí e vi o tamanho desse apoio foi ainda mais surpreendente. Vi a galera torcendo no estádio, indo para a beira-mar, a galera nos prédios gritando, todo mundo ajudando, foi muito gratificante. Sinto ainda mais orgulho de ser do Ceará.

– Acha que sofreu algum tipo de xenofobia?

– Dentro da casa não, mas aqui fora me mostraram alguns ataques e fico bem triste, revoltada e decepcionada. O Brasil é um só! Xenofobia é crime! O quanto eu puder exaltar o meu estado, o meu povo, a minha cidade, dizer o quanto a gente é forte, é talentoso e é valioso, vou exaltar.

– Como foi fazer dupla com sua melhor amiga?

– Foi a primeira vez que me inscrevi para o BBB e já entrei com minha melhor amiga. A gente se conhece há 25 anos e sempre fomos unidas. Claro que com rotinas conturbadas, ela nas aulas de dança, eu na fisioterapia e nos trabalhos de modelo, mas estávamos sempre juntas, a gente dançava na mesma escola e no final de semana saía para se divertir. Quando eu precisei, ela me defendeu. Eu a defendi também. Algumas pessoas acharam que eu era sombra, mas, de certa forma, várias duplas fizeram isso, se ajudaram, se uniram. Eu não me importo, acho que foi da forma que tinha que ser. Eu não faria diferente, a nossa força juntas foi o nosso grande diferencial. Aqui fora o que mais escuto é o quanto nossa parceria é linda.

– O que espera do futuro?

– Vou abraçar as oportunidades, estou aberta para o que vier. Eu já tenho esse lado artístico por ser bailarina e gosto muito. Na minha cidade já fotografava para algumas marcas, eu já trabalhava como influenciadora, claro que em uma proporção muito menor, mas com certeza quero alavancar esse lado.

– A vida já mudou, não é?

– Já, completamente. Se tivesse passado pelo BBB e não existisse um pós, nem nada disso do que está acontecendo agora, só a experiência de estar lá já teria valido a pena, porque o programa muda a gente mesmo. Fora que ganhei um apartamento!

– Descobriu algo em você que nem sabia que tinha?

– Já sabia que era corajosa, destemida, mas lá me surpreendi. Sou mais corajosa e mais maluca do que pensava. Porque também tem que ser muito doido para participar dessa loucura!

– Continua solteira?

– Estou solteiríssima, pronta para curtir a vida. Vamos ver se o Adão aparece aí no caminho (risos). Estou tranquila, eu nem procuro e nem me fecho.

