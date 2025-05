Maestro João Carlos Martins vira a página ao falar do passado: 'Sabia que deveria continuar'

Em entrevista à Revista CARAS, o maestro João Carlos Martins relembra dificuldades e reforça importância de popularizar a música clássica

A música sempre foi a alma de João Carlos Martins. Aos 84 anos, o maestro e pianista subiu ao palco do suntuoso Carnegie Hall, em Nova York, pela 30ª vez. Em um concerto carregado de emoção, o regente brasileiro se despediu das apresentações internacionais, finalizando um dos capítulos mais marcantes da música clássica brasileira com a mesma paixão que o acompanha desde menino. Em entrevista à Revista CARAS, o músico fala sobre legado e relembra dificuldades.

Inspirado por Heitor Villa-Lobos, João Carlos sonha em transformar vidas por meio da arte. Ele acredita ainda que a principal dificuldade dos jovens músicos brasileiros é a falta de oportunidades, e quer ser parte da solução.

Mesmo com os desafios físicos e emocionais vividos, ele continua se reinventando e com a mesma paixão de quando começou sua carreira. "Cada fase que passei, eu sabia que deveria continuar servindo à arte", declara.

Um legado eternizado pela música

Ao pensar em tudo o que viveu, João Carlos abre o coração sobre o que espera deixar para as próximas gerações. "Sempre há um caminho, mesmo que diferente daquele que planejamos", confessa. O maestro fala sobre relação com o público: "É saber, nos olhos de cada um que enxergo do palco, depois de um concerto, que a música venceu. Não há sensação mais profunda do que essa", define.

E quando o assunto é legado, ele é direto: "Quero deixar a mensagem de que a arte transforma e salva". E ele vive com a certeza de que seus ensinamentos vão além das partituras. "Essa é a minha luta: unir o corpo e a alma por meio da arte, da ciência e esperança. É uma missão de vida", finaliza o músico.

Leia mais em:Maestro João Carlos Martins confessa ao falar de legado: 'É a minha luta'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: