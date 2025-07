Edson, dupla de Hudson, reflete sobre momentos de lazer longe dos palcos: 'Ficar em casa'

Em entrevista à Revista CARAS, Edson, dupla de Hudson, e Deia Cypri revelaram mais detalhes dos momentos em família longe dos holofotes

Há seis anos, Edson (50) e Deia Cypri (43) mudaram completamente a dinâmica familiar com a chegada da primeira filha do casal. Em maio de 2019, o casal celebrou o nascimento de Bella, que atualmente está com seis anos. Em entrevista à Revista CARAS, o cantor, dupla de Hudson (52), explica que, apesar da rotina profissional corrida, ele tem paixão pelos momentos caseiros.

"Nós gostamos de ir para o sítio que temos, de viajar e de ficar em casa, é um lugar gostoso!", contou. "A gente gosta de ficar em casa com a Bella, fazer churrasquinho, o Edson gosta de cozinhar, receber os amigos... isso aumenta as nossas memórias", disse sua esposa.

"Temos uma família grande e a gente recebe bastante pessoas, por isso, eu queria uma casa maior. Aqui é o lugar perfeito, é grande, gostoso, dá para receber todo mundo. Uma casa dos sonhos! As pessoas vêm aqui e se sentem à vontade. É uma casa muito acolhedora", acrescentou.

FUTURO DA FILHA

"Ela é realmente talentosa, como todos os meus outros filhos. Comecei a cantar com 2 anos de idade, depois começamos a tocar em bares pequenos, então o sangue puxou, mas prefiro deixar ela escolher, ela é muito pequenininha. Eu sei o tanto que é pesado também essa vida, né! Se ela quiser, a gente vai ajudar, mas preservando a intimidade dela", confessou.

Além disso, Deia Cypri admitiu que percebeu que a filha tinha dons artísticos logo pequena: "Bella nasceu artista! Ela nasceu com isso muito aflorado, é afinada, canta, dança, representa, ela tem isso muito tudo forte nela e estamos tentando segurar um pouco por enquanto. Não fazemos disso uma obrigação. Estamos esperando ela crescer para entender e respeitar a vontade e o tempo dela". Continue lendo aqui!

