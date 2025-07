Edson, dupla de Hudson, abre o coração sobre jornada como pai e cantor: 'É a minha missão'

Em entrevista à Revista CARAS, Edson, dupla de Hudson, revelou mais detalhes de como faz para conciliar sua vida pessoal e profissional em meio aos shows

Com mais de 40 anos de carreira musical, Edson (50) segue se dedicando diariamente para conciliar sua vida pessoal e profissional. O cantor, dupla de Hudson (52), enfrenta uma série de desafios para continuar como uma das duplas mais bem-sucedidas do mundo sertanejo. Em entrevista à Revista CARAS, o artista abre o coração ao falar sobre sua jornada como pai.

"Sinto saudade de casa e da família, mas eu entendo que é a minha missão. Esse é o preço da fama, é o que a música nos traz, trabalho exaustivo e muitas viagens. Mas, quando se ama o que faz, fica tudo bem. E cantar é uma missão, então está tudo tranquilo!", disse.

A pequena Bella Cypri, de apenas seis anos, fruto de seu relacionamento com Deia Cypri, é um dos grandes motivos de sua saudade de casa. "Tenho o privilégio de ter um marido muito família. O Edson, muitas vezes, volta dos shows só para estar em casa. Família é a base, a segurança e a Bella é muito ligada nisso", reforçou a companheira do cantor.

RENOVAÇÃO DOS VOTOS

O cantor sertanejo Edson, da dupla com Hudson, renovou os votos de casamento com a apresentadora Deia Cypri. A cerimônia celebrou os 10 anos de união do casal e aconteceu na tarde de quarta-feira, 5, na Fazenda Marambaia, em Limeira, interior de São Paulo.

O evento contou com a presença de cerca de 120 convidados e também a filha do casal, Bella Cypri. "Hoje estou completamente maravilhada com tudo o que aconteceu. Acredito que celebrar e comemorar 10 anos de casamento vai além disso, envolve comemorar nossa história, nosso amor e companheirismo. Vivemos tudo isso lado a lado ao longo desses anos. Meu coração está verdadeiramente transbordando de alegria", disse Deia após a celebração. Continue lendo aqui!

