David Junior se diz vitorioso e relembra: 'Tinha muita dificuldade de sonhar'

David Junior (39) está vivendo uma fase muito especial em sua carreira. Destaque com o personagem Sirley em Mania de Você, trama das nove da TV Globo, e prestes a estrear como protagonista da novela Dona Beija, na MAX, ele se diz vitorioso ao ocupar grandes espaços na televisão hoje. Mas nem sempre foi assim. Em entrevista à Revista CARAS, o ator abre o coração e confessa: “Tinha muita dificuldade de sonhar”.

Depois do folhetim de João Emanuel Carneiro (55), Davi dará vida a um novo personagem em Dona Beija, e alcançar esses lugares o faz acreditar ainda mais nele. “Eu tinha muita dificuldade de sonhar, de me ver ocupando grandes espaços. Hoje, me considero não só uma pessoa vitoriosa, mas uma pessoa capaz. Se eu cheguei até aqui, com a idade que tenho, acredito que daqui a uns 40, 50 anos vou estar num lugar muito maior. Estou me capacitando para isso”, conta.

“O que falta pra gente é oportunidade. Quando temos uma, vemos que não precisa ficar pedindo para existir. A gente pode ocupar esses lugares e de maneira digna. E, aí, a autoestima vai para outro lugar. Hoje me sinto uma pessoa muito mais preenchida dessa autoestima. Acreditando que o mercado precisa de mim e eu não preciso ficar mendigando alguma coisa. Tenho talento, capacidade, qualidades que são interessantes e que posso oferecer com excelência para o mercado”, completa o ator.

Sobre a atual fase da TV brasileira, que aposta cada vez mais na representatividade e, hoje, tem três protagonistas negras no ar na Globo, David opina. “Acho mais do que necessário, porque a mulher preta é a base da pirâmide social. Então, nós, enquanto artistas, temos a responsabilidade de influenciar a sociedade com que a gente apresenta. Tudo isso é muito bom, necessário, mas tem muita estrada ainda”.

“Esses lugares que estão sendo ocupados ainda precisam ter o peso da responsabilidade junto com o peso da absorção financeira, digamos assim. Eu gosto de ver essas meninas fazendo protagonistas, mas também quero vê-las nas publicidades, já que elas estão tendo essa visibilidade e isso a gente ainda não tem nesse mercado”, emenda o artista.

