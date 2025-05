Daphne Bozaski relembra da infância ao falar de premiação: 'Reconhecimento de tudo isso'

Em entrevista à Revista CARAS, Daphne Bozaski relembra a vitória na premiação Melhores do Ano, da Globo, e faz confissão ao falar da infância

É impossível definir o ano de 2024 de Daphne Bozaski (32) em uma palavra só. À época, a atriz conquistou um de seus principais papéis da carreira, a Lupita, da global Família é Tudo, que ainda lhe rendeu o troféu de Melhor Atriz Coadjuvante no Melhores do Ano, da Globo.

A temporada 2025 da Ilha de CARAS by Gav Resorts serviu como um paraíso particular para atriz que conversou com a Revista CARAS sobre as transformações em sua vida. Daphne Bozaski relembra da infância ao falar da vitória no Melhores do Ano, da Globo.

A artista afirma que faz teatro desde pequena, ao que ela reforça: "A arte sempre esteve na minha vida". Daphne Bozaski revela que a mãe era atriz, mas não conseguiu continuar na profissão para cuidar dos filhos. Por isso, a interprete de Lupita reflete que a premiação é uma conquista muito importante em sua trajetória.

"Minha mãe é atriz, sempre a acompanhei. Receber esse prêmio é entender que tudo deu certo. Eu saí de Curitiba, me mudei para São Paulo com 17 anos para estudar teatro, fui criada por uma mãe solo e sei o quanto foi difícil para ela, o quanto ela teve que batalhar. Minha mãe não conseguiu continuar na profissão porque tinha uma filha para criar, sozinha. Sei o quanto foi difícil. O prêmio é um grande reconhecimento de tudo isso", declara.

Além de brilhar na novela, ter que se dividir entre São Paulo e o Rio de Janeiro e arranjar tempo para se dedicar aos cuidados do filho, Caetano (6), de quebra, ela ainda encontrou fôlego para procurar incessantemente um imóvel para comportar a nova Casa do Araújo, restaurante dela e do amado, que ganhará versão expandida ainda sem data definida. Daphne abre o jogo sobre as novidades na carreira.

"Ainda não tenho nada certo de projetos audiovisuais, mas em paralelo, estou com a ideia de um projeto voltado para o teatro. No ano passado, não conseguimos seguir pela correria da novela, mas é uma vontade. O momento que não estamos trabalhando é quando conseguimos nos voltar para a gente. Eu me entrego aos papéis e não consigo fazer outras coisas. Na entresafra é quando consigo viver minha vida sem trabalhar, levar meu filho para escola e aproveitar", finaliza a atriz.

