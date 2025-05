Daphne Bozaski curte pausa merecida e vislumbra nova fase: “Ano de colheita”

Após sucesso em Família é Tudo, Daphne Bozaski conta à Revista CARAS novos planos e vida longe da TV

Descanso mais do que merecido. A temporada 2025 da Ilha de CARAS by Gav Resorts serviu como um paraíso particular para Daphne Bozaski (32) e o eleito, o chef Gustavo Araújo (42), depois de um ano para lá de agitado. Em 2024, a atriz conquistou um de seus principais papéis da carreira, a Lupita, da global Família é Tudo, que ainda lhe rendeu o troféu de Melhor Atriz Coadjuvante no Melhores do Ano, da Globo.

Além de brilhar na novela, ter que se dividir entre São Paulo e o Rio de Janeiro e arranjar tempo para se dedicar aos cuidados do filho, Caetano (6), de quebra, ela ainda encontrou fôlego para procurar incessantemente um imóvel para comportar a nova Casa do Araújo, restaurante dela e do amado, que ganhará versão expandida ainda sem data definida. “Tudo acontece quando tem que acontecer. A hora que for para ser, será. Na nossa vida, tudo sempre foi assim”, reflete.

– Como tem sido esse processo de expansão do restaurante? Qual seu envolvimento nessa jornada?

– A Casa do Araújo existe há 14 anos no bairro da Vila Mariana. Começou como algo pequeno para receber as pessoas em casa. Sempre tivemos essa ideia de estar mais perto das pessoas. É sobre comer bem, mas também estar em contato com o outro. O meu marido é essa pessoa que gosta de agregar. Sempre tivemos o desejo de expandir. Por muitos anos, vimos várias casas e, em 2023, virei ‘corretora’, só procurando casas e visitando. Era um projeto muito único, de receber as pessoas em casa. Como expandir sem perder essa essência? Antes, ficávamos numa vila de casas e agora estamos na rua. Antes, só abríamos aos fins de semana e agora abriremos mais vezes na semana. Tivemos que fazer uma grande reforma na casa. Antes, ele fazia todos pratos sozinho e agora teremos uma equipe, uma cozinha industrial. Ele compartilha muito desse trabalho comigo, damos esse apoio um ao outro. Me sinto convidada nesse projeto! A gente quer que o novo restaurante seja um lugar de mistura, que possa agregar artistas, eventos, exposições, festas e outros tipos de evento. Nós dois viemos do teatro e nos conhecemos através de amigos de lá. O Gustavo resolveu investir no restaurante porque não é fácil viver de arte, não é uma profissão estável e fixa. Hoje, nós temos clientes que viraram amigos, que nos conhecem há muitos anos!

– Você viveu um ano muito intenso e cheio de realizações. Esperava tantas conquistas?

– Ano passado foi uma deliciosa surpresa para mim. Eu não sabia como seria a recepção do público. Ela era uma personagem de um núcleo cômico. Mas eu ouvia muito que as pessoas chegavam cansadas do trabalho e se divertiam com ela. A arte tem o lado de informar e conscientizar, mas também tem o entretenimento, quer divertir. Foi uma personagem de difícil preparação.

– O que passou pela sua cabeça com a indicação e a vitória no Melhores do Ano?

– Quando veio a indicação, já fiquei feliz. Nunca tinha me preparado para ganhar um prêmio. Quando o meu nome foi chamado, não soube o que fazer! Ia ter que falar na frente da Ivete Sangalo, do William Bonner… Até aquilo acontecer, de subir no palco, sentir o peso do troféu, falar com o Brasil inteiro, não sabia como seria. É o poder do seu trabalho de chegar no outro. É um prêmio popular e é difícil medir quem é melhor. O mais lindo foi ver a carinha do meu filho feliz de me ver ganhando. Esse prêmio é um dos maiores do Brasil e foi realmente um momento muito importante. Sou muito grata a Globo e aprendi muito trabalhando lá. Uma emissora que tem um alcance gigante no Brasil e no mundo, a estrutura que ela tem é enorme. Finalizar o ano assim foi especial. Minha primeira personagem foi a Bebê, de Malhação, que trouxe muita informação e conscientização sobre o autismo. Depois, tive a Dolores, de Nos Tempos do Imperador, que sofreu com o machismo e teve sua virada após descobrir seu poder como mulher. E, então, veio a Lupita, que coroou tudo isso. Eu faço teatro desde pequena, a arte sempre esteve na minha vida. Minha mãe é atriz, sempre a acompanhei. Receber esse prêmio é entender que tudo deu certo. Eu saí de Curitiba, me mudei para São Paulo com 17 anos para estudar teatro, fui criada por uma mãe solo e sei o quanto foi difícil para ela, o quanto ela teve que batalhar. Minha mãe não conseguiu continuar na profissão porque tinha uma filha para criar, sozinha. Sei o quanto foi difícil. O prêmio é um grande reconhecimento de tudo isso.

– Já tem novos projetos para esse ano? O que o futuro reserva para a Daphne?

– Ainda não tenho nada certo de projetos audiovisuais, mas em paralelo, estou com a ideia de um projeto voltado para o teatro. No ano passado, não conseguimos seguir pela correria da novela, mas é uma vontade. O momento que não estamos trabalhando é quando conseguimos nos voltar para a gente. Eu me entrego aos papéis e não consigo fazer outras coisas. Na entresafra é quando consigo viver minha vida sem trabalhar, levar meu filho para escola e aproveitar.