Daniel Rangel celebra 10 anos de carreira: 'Continuo com o frio na barriga'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Daniel Rangel reforça a importância dos aprendizados para ampliar seus horizontes

Tempo para parar e respirar. É assim que Daniel Rangel (29) define seus dias durante a Temporada de Inverno de CARAS, em Campos do Jordão. Após se despedir de Cássio, seu personagem em Garota do Momento, o ator tirou alguns dias para relaxar e curtir a companhia da namorada, a atriz Hanna Romanazzi (29), em meio ao charmoso destino da Serra da Mantiqueira, no interior de São Paulo.

"Foi uma delícia! Campos tem uma energia única, e estar ali com CARAS e com os outros convidados foi especial. Poder parar, respirar, conversar, conhecer lugares novos... Às vezes, é tudo o que a gente precisa para voltar recarregado", conta Daniel Rangel .

De folga da TV, mas voltada à criação de conteúdo, Hanna também aproveitou o momento de descanso. "O cinema noturno ao ar livre foi muito especial, um dos pontos altos da viagem. O céu estrelado, a pipoca e o cobertor fizeram a combinação perfeita para aproveitar a noite", relembra a atriz, com quem Daniel está junto há oito anos.

Leia também: Daniel Rangel se desafia com personagem em Garota do Momento: 'Completamente diferente'

A pausa na rotina do ator também veio em um momento simbólico: este ano, ele completa 10

anos de carreira. "Parece que foi ontem que eu pisei no palco e entrei no set pela primeira vez, sentindo aquele frio na barriga e com os olhos brilhando. Dez anos depois, continuo com o frio na barriga e os olhos brilhando, acho que isso é o mais importante", diz ele, que deixou sua cidade natal, no interior do Rio de Janeiro, aos 17 anos, para tentar a sorte na capital fluminense.

"Eu cheguei sozinho. Tive o privilégio de conhecer muita gente legal. Pessoas de que antes eu era fã e assistia na televisão, hoje, são amigos para quem eu posso ligar a qualquer hora", afirma. Ao longo da última década, não faltaram desafios, mas todos têm sido superados com sabedoria.

"A instabilidade, em todos os sentidos, é o que mais pega. Já tive inseguranças grandes, momentos difíceis. Se pudesse voltar no tempo, talvez eu me cobrasse menos e me acolhesse mais. Mas sei que essa cobrança me ajudou a chegar até aqui", reflete.

Apesar de a trama das 6 da Globo ter chegado ao fim, o ritmo segue acelerado. Daniel está envolvido em dois filmes: Pele de Rinoceronte, baseado em um crime que marcou o Brasil nos anos 1970, e As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você, um longa mais sensível e poético. "Me joguei de cabeça nesses dois projetos. O público pode esperar verdade e emoção", adianta o ator.

Aos 29 anos, ele já pensa nos próximos passos e em voos cada vez mais altos. "Quero viver personagens ainda mais complexos, contraditórios. Sonho em fazer um vilão bem vilão, sabe? Daqueles que as pessoas odeiem amar. E também tenho vontade de contar minhas próprias histórias. Acho que o futuro é de quem cria, e eu quero estar criando sempre", entrega ele, que assume a maturidade com mais calma e reflexão.

"Sempre achei que os 30 marcariam uma virada, e sinto que ela já está acontecendo, só que de uma maneira diferente de como eu pensava. Não é sobre ter todas as questões resolvidas, mas sobre estar mais inteiro, com mais propósito. O tempo me fez mais curioso, mais aberto e, ao mesmo tempo, também me fez mais seletivo", reflete ele.

Ao lado de Hanna, com quem também compartilha suas ambições profissionais, Daniel encontra apoio e cumplicidade. "A gente cresceu muito juntos, como pessoas e como profissionais. Falamos sobre tudo. Quando um está mais sensível, o outro entende. Quando precisamos ser completamente sinceros, somos. E quando precisamos só estar em silêncio, também estamos. O que equilibra tudo é o amor e a escuta", conta o artista.

Discretos nas redes, ele diz que a privacidade não é uma estratégia, mas uma escolha natural. "Tem coisas que crescem melhor no silêncio. A gente compartilha o que faz sentido, mas sem obrigação de expor tudo", explica. Os dois não descartam os planos de dar um novo status à relação no futuro, mas, por enquanto, seguem sem pressa.

"Não queremos pular etapas. Estamos muito felizes e alinhados sobre o que queremos para o nosso presente e futuro", conta Daniel. "É muito bom ter alguém em quem confio para dividir dúvidas e pedir opiniões. O Dani tem um olhar muito atento e, às vezes, me traz pontos de vista que eu não teria pensado", emenda Hanna.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE DANIEL RANGEL EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: