Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Dan Stulbach entrega segredo de sua vitalidade: 'Tudo isso para me manter'
Revista / ENTREVISTA

Dan Stulbach entrega segredo de sua vitalidade: 'Tudo isso para me manter'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Dan Stulbach reflete sobre trajetória artística e abre a intimidade ao falar de maturidade

Felipe França e Mariana Silva
por Felipe França e Mariana Silva
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 14h41

Dan Stulbach destaca atenção com a alimentação e exercícios físicos, mas destaca não ter um 'segredo' - Foto: Marcio Farias
Dan Stulbach destaca atenção com a alimentação e exercícios físicos, mas destaca não ter um 'segredo' - Foto: Marcio Farias

Dono de trajetória sólida, que transita entre os palcos e as telas, Dan Stulbach (55) vive um momento de reinvenção. Em entrevista à Revista CARAS, colocando em ação toda a sua verve artística, o ator reflete sobre maturidade, os papéis que o transformaram e a paixão que, felizmente, ainda o deixa com frio na barriga.

Dan aponta que este ano tem sido de grandes parcerias e de reconhecimento. 2003, Stulbach teve uma grande alavanca em sua carreira ao interpretar Marcos, na novela Mulheres Apaixonadas de Manoel Carlos, desde então, vem emplacando diversos papéis de destaque. O artista entrega sobre seu atual momento. 

"Acho que hoje sou um ator melhor do que eu era antes. Consigo traduzir mais rapidamente aquilo que penso, cenicamente e pessoalmente também. Sou mais paciente e compreensivo com os meus erros, me cobro menos... e não só a mim, mas aos outros também", declara.

Qual o segredo?

Dan vive uma fase cheia de realizações na carreira. Aos 55 anos, ele responde que não existe um 'segredo' para se manter tão ativo, mas reforça achar importante os cuidados com o corpo. Stulbach destaca ter atenção com a alimentação e exercícios físicos. 

"Gosto de uma frase que diz: 'Envelhecer é ir aos poucos virando a pessoa que você sempre quis ser'. Na medida em que a sua expressão for realmente verdadeira, o envelhecer se torna interessante. No mais, não tenho segredo. Hoje em dia sou muito disciplinado para me cuidar. Tenho uma alimentação saudável, cuido da mente, faço academia, pilates, aula de voz. Tudo isso para me manter legal", finaliza o ator Dan Stulbach.  

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DO ATOR E APRESENTADOR DAN STULBACH NAS REDES SOCIAIS:

Felipe França e Mariana Silva

Felipe França é jornalista formado pela Faculdade Cásper Líbero (FCL). É repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens pela Coluna Flávio Ricco, no R7, e pela TV Gazeta. Possui paixão pelo universo da televisão, novelas e celebridades. Gosta da arte de ouvir histórias e pessoas.

