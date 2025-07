Ciúmes e cumplicidade: como Edson e Deia mantém o casamento forte após 12 anos

O cantor Edson e a jornalista Deia Cypri revelam os ingredientes da relação: comunicação, confiança e rituais diários que fortalecem o vínculo

Casados há mais de 12 anos, o cantor sertanejo Edson Cadorini, da dupla Edson & Hudson, e a apresentadora Deia Cypri demonstram que, mesmo após tanto tempo juntos, é possível cultivar uma relação leve, afetuosa e duradoura. O casal é conhecido pelo bom humor, pela sinceridade ao lidar com as diferenças e pela forma carinhosa como falam um do outro.

Um dos temas abordados por Edson é o ciúme. Ele admite que é mais ciumento, especialmente em situações do dia a dia, como quando Deia escolhe roupas mais ousadas. Ainda assim, o cantor garante que o sentimento não ultrapassa os limites do respeito. O que parece ser uma brincadeira entre os dois revela, na verdade, uma dinâmica equilibrada. Deia, por sua vez, afirma que lida com isso de maneira tranquila, e que o casal sempre conversou sobre tudo com naturalidade.

A cumplicidade do casal se estende à vida familiar. Os dois são pais de Bella, de 6 anos, e enfatizam o quanto a chegada da filha fortaleceu a união. Edson lembra que, nos momentos mais difíceis da carreira, Deia esteve ao seu lado, dando apoio emocional e cuidando da família com firmeza. Para ele, isso foi essencial para atravessar fases complicadas, como crises profissionais e fofocas envolvendo seu nome.

Deia costuma dizer que o casamento deles é renovado todos os dias. Pequenos gestos, como acordar juntos e desejar um bom dia com carinho, fazem parte da rotina do casal. Eles acreditam que essas atitudes, simples mas constantes, são o segredo para manter o relacionamento saudável.

Além da vida em comum, Edson e Deia também comemoraram recentemente a renovação dos votos, em uma cerimônia íntima realizada em uma fazenda no interior de São Paulo. O momento simbolizou não só a continuidade da história, mas o desejo de seguir construindo juntos, com amor e respeito mútuo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Deia Cypri (@deiacypri)

Leia também: Edson, dupla de Hudson, abre o jogo sobre ciúmes da esposa: 'Se ela coloca um decote mais radical...'