Casamento de Gabi Yoon tem mistura de culturas: 'Muito mais Tim Maia do que k-pop'

Em entrevista à CARAS, a atriz Gabi Yoon fala sobre ancestralidade, mistura de culturas e trilha sonora em casamento; confira detalhes

Em outubro de 2024, a atriz Gabi Yoon realizou seu casamento com Renan Oshiro, antes de estrear em Volta por Cima. A união chamou atenção não apenas pela beleza, mas pelo simbolismo e mistura de culturas.

Em entrevista exclusiva à revista CARAS, Gabi contou que o evento teve sim influências coreanas, mas fugiu do óbvio. A atriz, que nasceu na Coreia do Sul e cresceu no Brasil, fez questão de imprimir sua identidade no grande dia.

O que inspirou o casamento de Gabi Yoon?

"A cerimônia refletiu nossas origens, gostos e experiências pessoais. As nossas escolhas foram baseadas e inspiradas em nossos gostos e experiências pessoais de origens, não necessariamente, coreanas", explicou.

Se alguém esperava uma trilha sonora recheada de k-pop, teve uma surpresa curiosa. Gabi confessou que a playlist seguiu um caminho bem brasileiro:

"Tivemos muito mais Tim Maia do que k-pop, sabe?", brincou a atriz de 35 anos, mostrando o bom humor que também marcou a celebração.

Foi uma festa tradicional?

Segundo Gabi, o casamento foi marcado por uma mistura cultural que emocionou os convidados:

"Foi uma delícia e muitos convidados comentaram que foi a festa mais animada que já foram, uma salada de culturas", celebrou.

Ela também fez questão de destacar a presença das suas raízes coreanas na celebração: "Apesar de ter crescido no Brasil, tenho um vínculo forte com a Coreia, porque é a minha raiz, o país onde nasci, onde moram meus familiares. Cresci tendo em mim toda essa cultura."

Leia a entrevista completa: Gabi Yoon reflete sobre representação asiática em novela da Globo: 'Ocupo um espaço raro'

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vogue Noiva (@voguenoiva)

Gabi Yoon comenta papel em 'Volta por Cima'

Na recém-finalizada novela Volta por Cima, sucesso da faixa das sete da Globo, a atrizGabi Yoon, de 35 anos, teve a oportunidade de unir suas raízes coreanas à atuação brasileira de forma inédita. Interpretando uma estrela dos k-dramas, como são chamadas as novelas sul-coreanas, ela mergulhou em um papel que exigiu bem mais do que entrega artística: exigiu identidade.