Carol Castro revela como lida com críticas: 'Nunca vamos agradar a todo mundo'

Intérprete de Clarice, em Garota do Momento, Carol Castro também aproveita para contar os próximos planos com o fim da novela

No ar como Clarice em Garota do Momento (Globo), Carol Castro (41) marcou presença na Ilha de CARAS by Gav Resorts. Entre os momentos de lazer e descanso, a artista tirou um tempo para conversar com a Revista CARAS e comentou sobre como lida com as eventuais críticas que recebe em sua profissão.

"A gente nunca vai agradar a todo mundo. Percebi que a maioria das pessoas que reclamam são mais jovens. 'Como assim o vilão só vai se dar mal no final?'. Mas o folhetim sempre foi assim", explica Carol Castro . "A Ruth, minha vilã em O Profeta, só pagou pelas maldades dela no último capítulo. Isso é típico das novelas."

A artista acrescenta ao dizer que, com o tempo, aprendeu a relevar os comentários. "Claro que sempre queremos agradar, mas não dá para levar no coração. Apesar de algumas pessoas criticarem as atitudes da personagem, elas enaltecem meu trabalho! Estou muito satisfeita com o final e espero que todos assistam."

E para o futuro, Castro assegura que não pretende parar com o fim da novela das 18h. Ela conta que terá apenas seis dias de férias, e assegura que isso não é um problema, já que gosta de estar sempre na ativa com novos trabalhos.

"Pós-Clarice, chega a série Jogo Cruzado, do Disney+, que aborda o universo do jornalismo esportivo, dentro e fora do campo, os bastidores de um programa ao vivo. E também tenho dois longas para começar a filmar", conta.

"Por mais que o corpo peça descanso, me sinto viva trabalhando e amo o que eu faço. A gente não para. Nem na pandemia eu parei. Sei que sou privilegiada, mas eu corro muito atrás, nada vem fácil. Não é sorte, é muita luta."

