Carla Marins reflete sobre o processo de envelhecimento: 'Perigoso'

"Desacelerei e busquei projetos mais curtos porque quis vivenciar a maternidade aos 40 anos sem me dividir tanto. A maternidade trouxe uma conexão visceral comigo mesma. Através dela conquistei auto-conhecimento, auto-regulação e um sentimento de pertencimento com o mundo que me cerca", recorda, em entrevista à CARAS Brasil.