Carla Marins celebra retorno à Globo em novela de Aguinaldo Silva: 'Parceria de sucesso'

Em entrevista à Revista CARAS, Carla Marins fala sobre seu retorno à Globo após ser confirmada em Três Graças, novela das nove escrita por Aguinaldo Silva

Ainda neste ano, Carla Marins (57) retorna à Globo após mais de treze anos fora da emissora. A atriz foi confirmada como parte do elenco de Três Graças, nova trama da faixa das nove. A produção, escrita por Aguinaldo Silva(82), estria no segundo semestre. Em entrevista à Revista CARAS, a artista falou sobre sua relação com o autor e sua emoção de estrear em mais uma obra ao seu lado.

"Estou muito feliz em refazer essa parceria de sucesso com o Aguinaldo Silva. Já fizemos juntos A Indomada, Pedra Sobre Pedra e Porto dos Milagres… Adoro a criatividade do realismo fantástico das tramas e os diálogos bem construídos por ele", confessou.

Com quase 40 anos de trajetória profissional, a atriz acumula uma série de produções importantes com seu nome, como Hipertensão (1986), O Sexo dos Anjos (1989), A Indomada (1997), Porto dos Milagres (2001), Pé na Jaca (2006), Malhação: Intensa como a Vida (2012), Apocalipse (2017), Gênesis (2021) e muito mais.

ENVELHECIMENTO

"Tenho refletido sobre o processo de envelhecimento e não acho que ele é ruim, mas perigoso. Se não nos mantivermos no presente, quebrando padrões antigos e repetitivos, além de criar a nova realidade que desejamos viver, teremos um longo passado pela frente. É necessário e bem-vindo esse ajuste nesta fase da vida", disse.

Ao longo desses anos, a atriz passou por diversas mudanças, se sentindo mais ativa, crítica e conectada com seus propósitos: "Se manter positivo é um compromisso diário que faz bem a você e a todos que o cercam. Movimentar o corpo é fundamental, assim como consumir arte, porque a arte nos inspira, amplia fronteiras, nos estimula ao novo e nos mantém interessantes". Continue lendo aqui!

