Caio Manhente revela como lida com as redes sociais: 'É um coisa inacreditável'

Em entrevista à Revista CARAS, Caio Manhente fala sobre redes sociais e confessa como lida com os comentários que recebe dos fãs

Um príncipe da vida real? É assim que muitos enxergam Caio Manhente (25), que brilhou como o romântico Edu, da global Garota do Momento. Focado e apaixonado pelo ofício, o ator sabe que a arte não tem limites e quer ir além. Direto da Ilha de CARAS 3.0 by Gav Resorts, em Angra dos Reis, o artista concedeu entrevista à Revista CARAS e refletiu sobre carreira e revelou como lida com as redes sociais.

O ator, que começou a carreira ainda na infância, sabe muito bem o que é crescer sob o olhar do público, mas não gosta de se encaixar em rótulos. Caio Manhente revela como lida com os comentários que recebe nas redes sociais.

"Me atormentam no bom sentido! Eu não consigo ficar bolado com assédio, com a galera pedindo foto. Não consigo ficar triste, porque a gente trabalha para isso, para ser reconhecido. Para satisfazer as nossas necessidades artísticas, a nossa vontade de viver essas outras vidas", declara.

Manhente avalia que, quando apresenta um novo projeto, é natural o carinho e identificação do público: "Quando eu coloco um personagem no mundo, é para os outros. Então, eu acho maravilhoso que me reconheçam", diz. Caio complementa: "É o sinal de que deu certo. Tem o Jurídico Kael, um fã-clube que vem desde Vai na Fé. Eles sabem o meu aniversário, da minha mãe, do meu pai. É um coisa inacreditável. Lido bem com isso".

Longe de rótulos

Galã? Este não é um título que Caio Manhente pretende ostentar, pelo contrário, ele reforça que tem desejo de explorar os mais diversos perfis de personagens. O ator menciona que vai lugar para interpretar diferentes papéis.

"Eu não quero ser modelo para ninguém. Se no próximo trabalho estiver fazendo um insensível ou um maldito, vou amar também! [...] Se o público quiser me encaixar como galã, tudo bem, mas vou lutar para viver os mais diversos personagens", finaliza o ator.

