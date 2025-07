Caio Manhente alça novos voos após Garota do Momento: 'Para a alma é bom'

Após brilhar em Garota do Momento, Caio Manhente aproveitou a Ilha de CARAS by Gav Resorts e conversou com à Revista CARAS sobre carreira

Focado e apaixonado pelo ofício, Caio Manhente (25) não pensar em descansar após o sucesso da novela Garota do Momento, pelo contrário, já está em busca de novidades. Direto da Ilha de CARAS 3.0 by Gav Resorts, em Angra dos Reis, o artista concedeu entrevista à Revista CARAS e refletiu sobre carreira e novos projetos.

O ator, que começou a trajetória artística ainda na infância, sabe muito bem o que é crescer sob o olhar do público, mas não gosta de se encaixar em rótulos. Caio Manhente brilhou com o personagem Eduardo Pacheco na global Garota do Momento e garante novidades na carreira, sem entrar em muitos detalhe, confessa:

"Não pretendo descansar. Não posso dar certeza de nada ainda, mas eu tenho alguns projetos que estão em vista, que não dependem só de mim. Se tudo der certo, eu emendo no teatro, o que me deixa muito feliz. Depois de fazer uma novela durante dez meses, acho que é uma coisa que te recicla, sabe? Como ator, para a alma é bom", declara.

Longe de rótulos

Galã? Este não é um título que Caio Manhente pretende ostentar, ele reforça que tem desejo de explorar os mais diversos perfis de personagens. O ator menciona que vai lugar para interpretar diferentes papéis.

"Eu não quero ser modelo para ninguém. Se no próximo trabalho estiver fazendo um insensível ou um maldito, vou amar também! [...] Se o público quiser me encaixar como galã, tudo bem, mas vou lutar para viver os mais diversos personagens", diz. Caio ainda responde como lida com as redes sociais.

"Me atormentam no bom sentido! Eu não consigo ficar bolado com assédio, com a galera pedindo foto. Não consigo ficar triste, porque a gente trabalha para isso, para ser reconhecido. Para satisfazer as nossas necessidades artísticas, a nossa vontade de viver essas outras vidas", finaliza o ator.

