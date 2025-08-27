CARAS Brasil
  2. Bruna Viola revela segredo da nova fase da carreira: 'Tudo flui quando estou amando'
Revista / Impressionante!

Bruna Viola revela segredo da nova fase da carreira: 'Tudo flui quando estou amando'

Em entrevista à CARAS, Bruna Viola e Dani Kamphorst revelam como a relação influencia a vida pessoal e profissional

por Fernanda Chaves
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 11h20

Bruna Viola e Dani Kamphorst - Reprodução/Instagram
Bruna Viola e Dani Kamphorst - Reprodução/Instagram

Bruna Viola, vencedora do Grammy Latino e reconhecida como uma das principais vozes da música raiz, surpreendeu ao revelar que parte de seu sucesso recente vai além do talento e do esforço profissional. A cantora contou que o amor ao lado da esposa, a influenciadora Dani Kamphorst, tem sido fundamental para seu equilíbrio pessoal e até para o crescimento artístico.

Em conversa com a Revista CARASdurante o evento Ilha de CARAS by Gav Resorts, Bruna abriu o coração: "Ela faz parte de cada conquista da minha vida, está sempre do meu lado, comemorando junto."

Amor que inspira e fortalece a carreira

Segundo a cantora, o relacionamento tem refletido diretamente na sua vida profissional: "Sou muito feliz com o nosso relacionamento, com tudo que a gente está construindo, nossa família, nossa casa, nossa história. É uma parte tão importante da minha vida, que está me trazendo tantos benefícios, até para o lado profissional, porque se você está bem em casa, está amando, com a mente bem, tudo flui, tudo sai melhor, até o show."

Além da força emocional, Dani também tem participação nos bastidores da carreira da artista. Bruna contou que até nos figurinos recebe conselhos da esposa:

Leia também: Bruna Viola e Dani Kamphorst refletem sobre preconceitos: 'Parte tão importante da minha vida'

"Eu peço ajuda para ela nos looks, porque sou meio xucra, não tenho ideia do que vestir. Ela me ajuda a ter a cabeça mais aberta, a crescer. Veio para somar."

Dani Kamphorst também declara gratidão

Se Bruna faz questão de destacar a influência da parceira, Dani Kamphorst também não deixou de exaltar a importância da cantora em sua vida:

"A Bruna me ensinou a querer viver, em qualquer lugar a gente é muito feliz, seja tomando uma cerveja num boteco ou viajando para a Ilha de CARAS (risos). Bruna me ensinou que para sonhar grande ou pequeno é a mesma energia que a gente gasta, então me ensinou a ter sonhos grandes, era uma coisa que eu não tinha."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Fernanda Chaves é repórter da revista CARAS e da Contigo! Novelas. É formada em jornalismo e já passou pela revista Minha Novela e pela Mattoni Comunicação. Escreve sobre celebridades, TV, novelas e reality show.

