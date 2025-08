Bruna Viola e Dani Kamphorst refletem sobre preconceitos: 'Parte tão importante da minha vida'

Em entrevista à Revista CARAS, Bruna Viola revela mais detalhes de sua trajetória pessoal e profissional, incluindo o relacionamento com Dani Kamphorst

Ao pisar na Ilha de CARAS by Gav Resorts pela primeira vez, Bruna Viola (32) disse que nunca tinha imaginado estar ali. Apesar de ter até um Grammy Latino em seu currículo, ainda não caiu a ficha da cantora de tudo o que ela tem conquistado. "Sempre fico muito surpresa com o que a música e meu trabalho me traz. Nunca imaginei chegar, com a viola caipira, aonde cheguei, aonde ainda estou chegando", afirma ela, durante passagem pelo paraíso no litoral fluminense. Para a aventura e os dias de descanso ficarem ainda mais completos, Bruna teve a companhia da eleita, Dani Kamphorst (38). "Ela faz parte de cada conquista da minha vida, está sempre do meu lado, comemorando junto", declarou.

Casadas há um ano, Dani fez Bruna enxergar a vida com mais leveza. "Sou muito feliz com o nosso relacionamento, com tudo que a gente está construindo, nossa família, nossa casa, nossa história", diz a artista, que também passou a ser mais vaidosa depois de conhecer a amada. "Eu peço ajuda para ela nos looks, porque sou meio xucra, não tenho ideia do que vestir, ela me ajuda a ter a cabeça mais aberta, a crescer. Veio para somar", declara Bruna, levando Dani às lágrimas. "A Bruna me ensinou a querer viver, em qualquer lugar a gente é muito feliz, seja tomando uma cerveja num boteco ou viajando para a Ilha de CARAS (risos). Bruna me ensinou que para sonhar grande ou pequeno é a mesma energia que a gente gasta, então me ensinou a ter sonhos grande, era uma coisa que eu não tinha", derrete-se a influenciadora, que também recebe o apoio da eleita.

Ao assumir esse amor, as duas, infelizmente, enfrentaram, e ainda enfrentam, a homofobia. "É pancada de tudo que é lado, todos os dias, ainda mais comigo, no meio sertanejo, que é um público mais conservador. Mas a vida é de cada um, ninguém tem nada a ver com a vida dos outros", lamenta Bruna, procurando ignorar as mensagens preconceituosas que recebe. "Dani se dói um pouco mais e, às vezes, ela tenta responder. Mas, ao mesmo tempo que tem críticas, também tem muito carinho. Às vezes, a gente vai ver e um senhor, um cara que você não imagina, está te apoiando", diz a cantora, sem nunca pensar em esconder a relação. "É uma parte tão importante da minha vida, que está me trazendo tantos benefícios, até para o lado profissional, porque se você está bem em casa, está amando, com a mente bem, tudo flui, tudo sai melhor, até o show", acredita.

Enfrentar adversidades não é novidade para Bruna, que se consolidou em um gênero musical que tradicionalmente era dominado pelos homens. "Principalmente com o instrumento de viola caipira, a música raíz. Inezita Barroso, que foi a precursora, lutou para abrir as porteiras para a minha geração. Roberta Miranda também, porque na época delas era ainda mais difícil do que é na minha. Só tenho a agradecer todo o trabalho que elas fizeram, toda a garra, competência. Nós continuamos lutando, mas agora a luta é bem menor. A mídia também abriu as portas, viu que a mulherada é forte e talentosa", afirma.

Investindo em novidades, Bruna lançou o EP Improvável, no qual dá uma nova roupagem para sucessos de outros artistas, como Lágrimas e Chuva, do Kid Abelha, Meu Universo É Você, do Roupa Nova, e Quero Te Encontrar, de Claudinho e Buchecha. "É um lado que eu quis mostrar e explorar depois de tantos anos sendo aquela Bruna Viola que todo mundo está acostumado. Acho que já consagrei o meu trabalho, o meu nome como defensora da Viola Caipira e agora tenho a oportunidade de mostrar o quão versátil pode ser um artista", finaliza ela, empolgada com o projeto.

