Bárbara Borges toma decisão sobre maternidade e renova autoestima: 'Verdadeira harmonia'

Bárbara Borges (46) não descarta ser mãe de três em um futuro próximo. Apesar do desejo da maternidade falar alto, a campeã de A Fazenda 14 reconhece que é preciso colocar o pé no freio, uma vez que as coisas no mundo mudaram nos últimos anos.

Ciente das responsabilidades como matriarca, ela acredita que o foco no momento é proporcionar o melhor aos dois herdeiros, Martin Bem (10) e Theo Bem (8), frutos de um relacionamento anterior. Atualmente em um relacionamento sério com Iran Malfitano (43), a atriz também tem a enteada Laura, de quem é próxima e a considera como filha.

Em entrevista à Revista CARAS, a ex-paquita fala sobre a maternidade e seus desafios e reflete sobre a autoaceitação sobre a beleza. Empoderada, a estrela aprendeu a não se importar com os padrões impostos pela sociedade.

“Ter um filho hoje em dia demanda tempo e dinheiro. Prezo pela educação dos meus filhos e quero poder oferecer o melhor para eles. Dinheiro todo mundo pode fazer mais, mas tempo não tem como”, pondera a atriz.

Determinada, Borges acredita que é preciso levar a vida com mais leveza e com autoceitação. O caminho para a autoestima está nas coisas mais inspiradoras. Feliz e realizada, a estrela conta que antes se prendia muito nos padrões impostos por uma sociedade em busca da perfeição inexistente.

“Mais nova, eu achava que precisava me sentir parte de um padrão para me sentir bonita. Isso é uma armadilha perigosa. Hoje, entendo que a verdadeira harmonia é estar bem dentro do meu próprio padrão”, avalia ela, que no ano passado estrelou a série bíblica A Rainha da Pérsia, na pele da personagem Helen, na Record.

