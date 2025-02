Bárbara Borges revela como dribla pressão estética: 'Armadilha perigosa'

Em entrevista à Revista CARAS, Bárbara Borges fala sobre etarismo e pressão estética

Bárbara Borges (46) não se deixa abalar e dispensa tabus que existem com a idade no meio artistico e pessoal. Vencedora do prêmio de R$ 2 milhões em A Fazenda 14, a atriz busca força na sua autoestima para encarar os desafios que surgem ao lono da vida.

Em entrevista à Revista CARAS, a ex-paquita fala sobre pressão estética imposta pela sociedade contra as mulheres. Ela revela que superou o comportamento social ainda presente na vida de muitas pessoas, e hoje se sente idependente e determinada para enfrentar seus maiores medos.

“Mais nova, eu achava que precisava me sentir parte de um padrão para me sentir bonita. Isso é uma armadilha perigosa. Hoje, entendo que a verdadeira harmonia é estar bem dentro do meu próprio padrão”, conta.

No meio artistico, não é difícil ver alguém experiente reclamar da falta de oportundiades em novelas ou qualquer outra área de atuação. Mãe de dois meninos, , Martin Bem (10) e Theo Bem (8), frutos de um relacionamento anterior, ela diz cuidar da saúde mental para não ser impactada negativa.

“Infelizmente, o etarismo é uma realidade para as mulheres, mas não me deixo abalar. Quando estamos bem emocionalmente e psicologicamente, a vida flui de forma mais leve, conectada com a beleza de ser quem somos”, afirma ela, que vive um relacionamento sério com o ator Iran Malfitano (43).

Além de cuidar da saúde mental, a campeã do reality da Record busca seguir uma rotina saudável em todos os sentidos. Para isso, ela é pratica esportes e faz meditação para cuidar do corpo e se conectar com o seu interior. “Amo dançar, andar de patins e praticar meditação. Este ano, também volto a treinar musculação para fortalecer o corpo”, conta a atriz.

